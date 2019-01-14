В Бердичеве собака принесла хозяевам сверток с крупной суммой денег

Коллаж РБК-Украина

Через некоторое время выяснилось, кому принадлежат деньги

В Бердичеве немецкая овчарка, которую хозяева выпустили побегать, принесла в зубах газетный сверток с крупной суммой долларов. Об этом сообщает издание Berdichev.biz со ссылкой на хозяев собаки.

Инцидент произошел в частном секторе Бердичева, на Загребле. Молодая семья не так давно завела себе собаку породы немецкая овчарка, чтобы та охраняла дом. Собака большую часть времени живет в просторном вольере на улице, где хозяева для нее оборудовали теплую будку.

Когда пес подрос, его стали выпускать по ночам бегать по всей территории двора. Однако во дворе собаке становится скучно и иногда она перепрыгивает забор и гуляет по окрестным улицам. Но к утру всегда возвращается домой.

В один из январских дней к хозяевам пса забежала соседка в слезах и рассказала, что она вместе с мужем накануне вечером возвращалась с мужем из гостей и где-то по дороге супруг выронил сверток, в котором было $7000. Эти деньги они заняли на покупку автомобиля. Пропажа обнаружилась утром, когда они проверили карманы курток.

Деньги обнаружились совершенно случайно. Хозяйка решила днем покормить пса и для этого пошла в его вольер во дворе. И обнаружила там…газетный сверток с пропавшими деньгами, правда, немного погрызенный.

Вероятно, овчарка, во время ночной вылазки, нашла деньги и принесла их в свой вольер. Хозяева собаки поспешили вернуть своим соседям утраченные деньги, а те в благодарность купили для пса огромный мешок элитного корма.

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