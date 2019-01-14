В Бердичеві собака принесла господарям згорток з великою сумою грошей

Колаж РБК-Україна

Через деякий час з'ясувалося, кому належать гроші

У Бердичеві німецька вівчарка, яку господарі випустили побігати, принесла в зубах газетний згорток з великою сумою доларів. Про це повідомляє видання Berdichev.biz з посиланням на господарів собаки.

Інцидент стався у приватному секторі Бердичева, на Загребле. Молода сім'я не так давно завела собі собаку породи німецька вівчарка, щоб та охороняла будинок. Собака більшу частину часу мешкає у просторому вольєрі на вулиці, де господарі для неї обладнали теплу будку.

Коли пес підріс, його стали випускати ночами бігати по всій території двору. Однак у дворі собаку стає нудно і іноді вона перестрибує паркан і гуляє по навколишніх вулицях. Але до ранку завжди повертається додому.

В один із січневих днів до господарів пса забігла сусідка в сльозах і розповіла, що вона разом з чоловіком напередодні ввечері поверталася з чоловіком гостей і десь по дорозі чоловік упустив згорток, в якому було $7000. Ці гроші вони зайняли на купівлю автомобіля. Пропажа виявилася вранці, коли вони перевірили кишені курток.

Гроші знайшлися зовсім випадково. Господиня вирішила днем погодувати пса і для цього пішла в його вольєр у дворі. І виявила там...газетний згорток з зниклими грошима, правда, трохи погризений.

Певно, вівчарка, під час нічної вилазки, знайшла гроші і принесла їх в свій вольєр. Господарі собаки поспішили повернути своїм сусідам втрачені гроші, а ті в подяку купили для пса величезний мішок елітного корму.

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