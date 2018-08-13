"Боитесь? Не снимайте!" Ирма Витовская высказалась по поводу фильма о Стусе

Фото: Ирма Витовская (РБК-Украина)

Актриса жестко прошлась по создателям фильма

Известная украинская актриса Ирма Витовская рассказала о своем отношении по поводу скандала, который разгорелся вокруг вырезанной сцены суда в фильме о Василе Стусе. Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

"Сцена суда важна, как отображение судебной системы и прав человека в тоталитарном обществе. И Стус не один, кто попал в эти жернова в 80-ые (что до сих пор шокирует многих ностальгирующих в позднем СССР). Но Василь Стус с его бескомпромиссностью и трагичностью абсурдного обвинения, наверное, самая яркая фигура, и когда великий гений незащищен от самодурства и тирании…", - высказалась звезда.

Также Ирма считает, что в таком деле нельзя бояться и скрывать правду. Она обратилась к создателям фильма и попросила их не снимать кино вовсе, если они бояться что-то отображать.

"Сейчас нельзя идти на компромисс, бояться и замалчивать правду. Ни перед памятью Стуса и прошлых жертв террора, ни перед сегодняшними жертвами, которые платит Украина, ни перед будущими. Кино – это выстрел в будущее… Перед ним не стоит бояться! И перед Сенцовым, что повторяет круг… и перед другими заключенными. Перед Правдой и Высшим Судом!!! Боитесь? Не снимайте!!! Иначе – просто конъюнктурщина", - добавила актриса.

Напомним, сын поэта высказался о ситуации с Медведчуком. Сообщается, что Дмитрий не будет предоставлять авторские права съемочной группе на фильм.

Кстати, сцену суда над поэтом-диссидентом из финального сценария попросил убрать бывший глава управления информполитики при Администрации Президента времен Кучмы Сергей Васильев.

Напомним, что ранее в соцсетях разгорелся скандал: якобы из сценария фильма о Василии Стусе вырезали сцену финального судебного заседания над поэтом-диссидентом, адвокатом которого был Виктор Медведчук.

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