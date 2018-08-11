"Наказание рано или поздно настигнет": известный волонтер запустил флешмоб из-за Медведчука и фильма о Стусе (фото)

Фото: Виктор Медведчук (УНИАН)

Фильм снимается за счет налогоплательщиков

Украинский активист Роман Синицын запустил в сети флешмоб из-за скандала с фильмом про Василия Стуса, из которого вырезали все сцены с олигархом Виктором Медведчуком. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У Медведчука не так много болевых точек. Но одна из них, точно – Василий Стус, "адвокатом" которого был юрист и агент КГБ Медведчук. Именно он в большей мере виновен в том, что Стуса отправили в лагерь, где он и умер без права увидеться с семьей", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/romabra)

Более того, Синицын также рассказал, что считает сложившуюся ситуацию результатом "договорняков".

"Сейчас у Медведчука есть деньги, влияние и кум Путин. Есть стоп-листы у большинства СМИ, где о нем пишут либо хорошо, либо никак. И есть история с художественным фильмом о поете, который снимается за деньги налогоплательщиков, и с которого, в результате договрняков, забрали сцену про адвоката Медведчука", - подчеркнул он.

В связи с этим, Синицым предлагает украинцам запустить специальный флешмоб.

"В связи с этим, предлагаю флешмоб: сфотографируйтесь с портретом или книгой Стуса и добавьте хештег #МедведчукМыНеЗабыли и желательно текст выше", - сказал он.

Фото: флешмоб против Виктора Медведчука (facebook.com/romabra)

Кстати, журналисты ТСН устроили протест против вероятного участия телеведущей и жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1".

Премьера нового сезона шоу состоится 26 августа в 21:00 на телеканале "1+1".

Ранее сообщалось, что генеральный директор "1+1" отреагировал на скандал.

Напомним, Леся Никитюк приняла вызов и передала эстафету сразу двум звездам. Она бросила вызов ведущему бекстейджа прошлого сезона проекта Артему Гагарину и телеведущей Оксане Марченко.

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