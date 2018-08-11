"Покарання рано чи пізно наздожене": відомий волонтер запустив флешмоб через Медведчука й фільм про Стуса (фото)

Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Фільм знімається за рахунок платників податків

Український активіст Роман Синіцин запустив у мережі флешмоб через скандал з фільмом про Василя Стуса, з якого вирізали всі сцени з олігархом Віктором Медведчуком. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"У Медведчука не так багато больових точок. Але одна з них, точно – Василь Стус, "адвокатом" якого був юрист і агент КДБ Медведчук. Саме він більшою мірою винен у тому, що Стуса відправили в табір, де він і помер без права побачитися з сім'єю", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/romabra)

Більш того, Синіцин також розповів, що вважає ситуацію результатом "договорняків".

"Зараз у Медведчука є гроші, вплив і кум Путін. Є стоп-листи у більшості ЗМІ, де про нього пишуть або добре, або ніяк. І є історія з художнім фільмом про поета, який знімається за гроші платників податків, і з якого, в результаті договрняків, забрали сцену про адвоката Медведчука", - підкреслив він.

У зв'язку з цим, Синіцим пропонує українцям запустити спеціальний флешмоб.

"У зв'язку з цим, пропоную флешмоб: сфотографуйтеся з портретом або книгою Стуса і додайте хештег #МедведчукМиНеЗабули і бажано текст вище", - сказав він.

Фото: флешмоб проти Віктора Медведчука (facebook.com/romabra)

До речі, журналісти ТСН влаштували протест проти ймовірної участі телеведучої і дружини політика Віктора Медведчука Оксани Марченко на шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

Прем'єра нового сезону шоу відбудеться 26 серпня о 21:00 на телеканалі "1+1".

Раніше повідомлялося, що генеральний директор "1+1" відреагував на скандал.

Нагадаємо, Леся Нікітюк прийняла виклик і передала естафету відразу двом зіркам. Вона кинула виклик провідному бекстейджа минулого сезону проекту Артему Гагаріну і телеведучій Оксані Марченко.

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