Фильм "Стус": сын поэта высказался о ситуации с Медведчуком

Фото: Виктор Медведчук (УНИАН)

Кинолента рассказывает зрителям совсем не про Стуса

Сын известного украинского диссидента Василия Стуса Дмитрий не будет предоставлять авторские права съемочной группе на фильм. Об этом сообщает "Гордон".

"Я встретился, почитал сценарий и категорически отказался принимать какое-либо участие в этой работе, даже в качестве консультанта. Ведь это кино получалось совсем не о Стусе. Там не было ничего, что должно было бы быть в таком фильме", - сказал он.

В то же время Дмитрий Стус признался, что ему все равно на скандал, возникший между съемочной группой и политиком Виктором Медведчуком.

"То, что из фильма хотели вырезать сцену суда над Стусом, – не моя проблема. Это проблема съемочной группы. И опять же, если представители Медведчука соберутся судиться со съемочной группой, то это не мои проблемы. Более того, за прошедшее время обо мне написали всякого. И я решил, что авторских прав не дам. Так что пусть теперь снимают пиратский фильм. Мне все равно", - подчеркнул он.

Кстати, сцену суда над поэтом-диссидентом из финального сценария попросил убрать Сергей Васильев — бывший глава управления информполитики при Администрации Президента времен Кучмы.

Напомним, что ранее в соцсетях разгорелся скандал: якобы из сценария фильма о Василии Стусе вырезали сцену финального судебного заседания над поэтом-диссидентом, адвокатом которого был Виктор Медведчук.

Как пояснила съемочная группа фильма, кадры с Медведчуком были вырезаны, чтобы не стать "политическим инструментом".

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