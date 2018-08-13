Убрать сцену суда из фильма про Стуса просил пресс-секретарь Медведчука и Суркиса

Виктор Медведчук (фото: УНИАН)

Скандал вокруг фильма Стус: журналист рассказал, кто попросил убрать эпизод с Медведчуком

Сцену суда над поэтом-диссидентом из финального сценария попросил убрать Сергей Васильев — бывший глава управления информполитики при Администрации Президента времен Кучмы. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил блогер, журналист и общественный деятель Роман Реведжук.

"Васильев Сергей — эту фамилию вы слышали еще в 2003-2004 годах. Он работал в администрации президента под руководством Виктора Медведчука и был тем самым автором, тех самых темников, которые привели к бунту в коллективах столичных телеканалов", — написал Реведжук.

Также журналист утверждает, что сейчас Васильев руководит пресс-службой Григория Суркиса и "по старой памяти помогает своему шефу в деликатных вопросах".

Скриншот поста: facebook.com/roman.revedzhuk

Напомним, что ранее в соцсетях разгорелся скандал: якобы из сценария фильма о Василии Стусе вырезали сцену финального судебного заседания над поэтом-диссидентом, адвокатом которого был Виктор Медведчук. Съемки этого фильма начались в конце апреля, режиссером является Роман Бровко. Проект стал одним из победителей конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Госкино выделяет на него 19 миллионов гривен, общий бюджет - около 40 миллионов гривен. Договор с компанией "UM-GROUP" о предоставлении финансовой поддержки фильма "Птица души" Госкино подписало 18 декабря 2017 года.

Как пояснила съемочная группа фильма, кадры с Медведчуком были вырезаны, чтобы не стать "политическим инструментом".

Однако Реведжук обещает в ближайшее время поделиться с общественностью, "что же связывает Романа Бровко с пресс-секретарем Медведчука и Суркиса, Сергеем Васильевым", а еще — раскрыть информацию о сумме, обещанной режиссеру за вырезанную сцену о Медведчуке, и какой процент от этой суммы Сергей Васильев присвоил себе.

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