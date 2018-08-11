Фильм "Стус": создатели сообщили, что доснимут эпизод с Медведчуком

Фото: Виктор Медведчук (vybor.ua)

Создатели фильма сделали важное заявление на фоен разгоревшегося недавно скандала из-за удаленных сцен

На фоне недавно разгоревшегося скандала вокруг удаленной сцены из фильма "Стус", создатели фильма заявили, что они доснимут эпизод с участием адвоката Виктора Медведчука. Об этом съемочная группа сообщила на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в первую очередь фильм создавался с целью рассказать о великом украинском поэте и диссиденте: "популяризовать его имя среди той части украинцев, которая не очень активно интересовалась его фигурой и значением в украинской истории".

Что касается сцены суда, о которой недавно высказался Сергей Притула с требованием, чтобы в фильм вернули вырезанные фрагменты с политиком, то, по словам съемочной группы, она была удалена вместе с двумя десятками других сцен. В частности на это решение повлияла беседа с сыном поэта – Дмитрием Стусом, который озвучил свое мнение о "важности" скандального эпизода.

Видео: Дмитрий Стус про суд и адвоката (facebook.com/stusfilm)

Однако, учитывая резонансную волну, прошедшую по социальным сетям, продюсерская группа киноленты "Стус" пересмотрела свое решение и заявила:

"Мы признаем, что, удаляя с последнего драфта сценария среди прочего и эту сцену, мы недостаточно ответственно подошли к анализу ее значимости для общества.

Мы благодарны украинцам за внимание к нашему проекту и уверены, что с такой силой гражданского общества, как в Украине, мы способны победить любые невзгоды.

В ближайшее время СЦЕНА БУДЕТ доснята, о чем мы сообщим медиа отдельным пресс-релизом".

Кстати, ранее сообщалось о том, что известный волонтер запустил флешмоб из-за Медведчука и фильма о Стусе.

А также сообщали о том, что Наталья Юсупова раскритиковала участие жены Виктора Медведчука в известном танцевальном шоу.

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Видео: РБК-Украина