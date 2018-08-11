"Это верх наглости и цинизма!": волонтер Юсупова жестко высказалась об участии Оксаны Марченко в "Танці з зірками"

Фото: Наталья Юсупова (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Волонтер поддерживает ведущих ТСН

Известная украинская волонтер Наталья Юсупова осудила решение телеканала "1+1" пригласить Оксану Марченко для участия в танцевальном проекте "Танці з зірками" и призвала зрителей поддержать акцию протеста. Об этом Юсупова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Касательно ситуации участия жены Медведчука в программе "Танцы со звездами". Я полностью поддерживаю ведущих ТСН, которые выступили против этой персоны. Общество разделилось. Не могу промолчать, зная лично телеведущих, журналистов и операторов и зная их неоспоримый вклад помощи нашим воинам на передовой и в госпиталях", - написала Юсупова.

Она отметила, что за четыре года на канале "1+1" вышло сотни репортажей о бойцах АТО.

"За четыре года вышло сотни репортажей ТСН и в том числе по моей просьбе сразу же приезжали журналисты и снимали тяжелейшие ранения наших воинов, за что в который раз хочу выразить огромную благодарность", - подчеркнула волонтер.

Юсупова напомнила, что нужно чтить память тех, кто погиб, защищая нашу страну.

"Показывая открыто свою гражданскую позицию, они поступают не только благородно и смело, но и показывают всем, что надо чтить память тех, кто погиб, защищая нашу страну, кто в данный момент в окопах и под пулями и что война не закончена и нет места сепаратистам в нашей стране", - написала Наталья Юсупова.

Она высказала мнение, что отбор на шоу все-таки связан с политикой и не нужно прикрываться тем, что это просто передача на телевидении.

"Говорите, конкурс вне политики??? Так нечего тогда участвовать тем, кто открыто поддерживает связь с российскими агрессорами!!! Это вверх наглости и цинизма! Давайте ещё Бондаренко с Повалий пригласим, чего уж там и плевать на всех, кто каждый день теряет близких, на тех, кто без рук и ног, на матерей, которые больше не увидят своих сыновей. Когда в стране война, то вся публичность касается политики и по-другому не может быть!!! Не надо прикрываться просто танцами, это пропаганда и наглая ложь!" - написала волонтер и поблагодарила всех, кто не молчит в данной ситуации, а также призвала поддержать акцию протеста.

"Спасибо тем, кто не молчит и небезразличен, мы одна страна, слишком большая цена заплачена за единство. Давайте поддержим эту акцию протеста!!!" - написала Юсупова.

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, ранее Юсупова остро высказалась о моральных ценностях и коррупции при ДТП в Украине.

А также сообщали о том, что известная волонтер призвала помочь бойцам в киевском госпитале.

Видео: РБК-Украина