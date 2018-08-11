"Це верх нахабства і цинізму!": волонтер Юсупова жорстко висловилася про участь Оксани Марченко "Танці з зірками"

Фото: Наталія Юсупова (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Волонтер підтримує ведучих ТСН

Відома українська волонтер Наталя Юсупова засудила рішення телеканалу "1+1" запросити Оксану Марченко для участі у танцювальному проекті "Танці з зірками" і закликала глядачів підтримати акцію протесту. Про це Юсупова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Щодо ситуації участі дружини Медведчука в програмі "Танці з зірками". Я повністю підтримую ведучих ТСН, які виступили проти цієї персони. Суспільство розділилося. Не можу промовчати, знаючи особисто телеведучих, журналістів і операторів і знаючи їх незаперечний внесок у допомогу нашим воїнам на передовій і в госпіталях", - написала Юсупова.

Вона зазначила, що за чотири роки на каналі "1+1" вийшло сотні репортажів про бійців АТО.

"За чотири роки вийшло сотні репортажів ТСН і в тому числі на моє прохання відразу ж приїжджали журналісти і знімали важкі поранення наших воїнів, за що вкотре хочу висловити величезну подяку", - підкреслила волонтер.

Юсупова нагадала, що потрібно шанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи нашу країну.

"Показуючи відкрито свою громадянську позицію, вони вчиняють не тільки благородно і сміло, але і показують усім, що треба шанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи нашу країну, хто в даний момент в окопах і під кулями і що війна не закінчена і немає місця сепаратистам в нашій країні", - написала Наталія Юсупова.

Вона висловила думку, що відбір на шоу все-таки пов'язаний з політикою і не потрібно прикриватися тим, що це просто передача на телебаченні.

"Кажете, конкурс поза політикою??? Так нічого тоді приймати участь тим, хто відкрито підтримує зв'язок з російськими агресорами!!! Це верх нахабства і цинізму! Давайте ще Бондаренко з Повалій запросимо, чого вже там і плювати на всіх, хто кожен день втрачає близьких, на тих, хто без рук і ніг, на матерів, які більше не побачать своїх синів. Коли в країні війна, то вся публічність стосується політики і по-іншому не може бути!!! Не треба прикриватися просто танцями, це пропаганда і нахабна брехня!" - написала волонтер і подякувала всім, хто не мовчить в даній ситуації, а також закликала підтримати акцію протесту.

"Спасибі тим, хто не мовчить і небайдужий, ми одна країна, занадто велика ціна заплачена за єдність. Давайте підтримаємо цю акцію протесту!!!" - написала Юсупова.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нагадаємо, раніше Юсупова гостро висловилася про моральні цінності і корупції при ДТП в Україні.

А також повідомляли про те, що відома волонтер закликала допомогти бійцям у київському госпіталі.

Відео: РБК-Україна