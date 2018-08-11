"Задолбали своей недосказанностью!": Притула жестко высказался про фильм со Стусом

Фото: Сергей Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Шоумен высказал требование к продюсеру и режиссеру фильма

Известный ураинский шоумен Сергей Притула потребовал, чтобы в фильм о жизни Василия Стуса вернули вырезанные фрагменты с политиком Виктором Медведчуком. Об этом Притула написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Шоумен отметил, что на фильм о жизни Василия Стуса государство выделило 50% средств, а это значит, что украинцы имеют право высказывать свое мнение.

"Значит так. На фильм про Стуса государство дало 50% средств. Это наши с вами налоги. В сценарии, который победил на питчинге Госкино, сцена с Медведчуком была. Это 100%. Потом сцена исчезла. Я не верю в случайности и в том, что сокращение хронометража ленты путем изъятия сцены с одиозным автором "темников" случилось просто так, а не через "жим-жим" продюсера в одном месте. Моя коллега на Новом очень красиво написала, что фильм про смелого должны снимать смелые. Слабодушным паразитировать на памяти Стуса и зарабатывать деньги –зась!"- написал Сергей Притула.

Он призвал украинцев сорвать премьеру фильма, если сцену с Виктором Медведчуком не вернут обратно в кинокартину.

"Короче так, дорогие мои 458 000 подписчиков. Если сцену с Медведчуком, который был одним из участников судилища над Поэтом, не вернуть в ленту – валим фильм! Задолбали своей недосказанностью! Хотим и рыбку съесть и еще где-то посидеть? И еще и за наши деньги?! На*рен!", - возмутился шоумен.

Он предложил не идти на этот фильм, хотя современные дети мало, что знает о Стусе.

"Мы просто не пойдем на этот фильм. Несмотря на то, что современная молодежь мало знает о Стусе. Своим детям мы всегда сможем рассказать про этого Человека самостоятельно. Страна меняется. Мы не для того ходили на Майдан в 2004/2005 и 2013/2014, чтобы позволять такое безобразие", - сказал Притула.

Шоумен написал, что если сцену вернут – то все украинцы пойдут смотреть фильм, а если нет, то продюсер должен почувствовать возмущение народа на своем кошельке.

"Если сцена будет доснята и зритель получит полную картину судилища, мы все пойдем на этот фильм. Если нет, то продюсер должен ощутить это ударом по кошельку. Когда люди не идут на фильм, кинотеатры сокращают количество сеансов, или просто убирают ленту с проката. Это убытки. И, конечно же, у нас возникнут вопросы, если Госкино или другие госструктуры еще раз выделят средства на кино этому продюсеру", - пообещал шоумен.

Он поблагодарил своих подписчиков за понимание личной позиции и пообещал опубликовать селфи с сеанса, если продюсер и режиссер изменят свою позицию.

"Я за украинское кино. Я за кино про Стуса. Я против недосказанности, которая выгодна конкретно взятому человеку, который еще и помог отправить Стуса в ссылку, из которой он не вернулся. Спасибо за понимание моей позиции. Буду благодарен, если разделите ее. Если продюсер и режиссер изменят свою позицию, обещаю селфи с сеанса!" - написал Притула.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Кстати, ранее мы писали о том, что известный волонтер запустил флешмоб из-за Медведчука и фильма о Стусе.

А также сообщали о том, что Наталья Юсупова раскритиковала участие жены Виктора Медведчука в известном танцевальном шоу.

Видео: РБК-Украина