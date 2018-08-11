"Задовбали своєю недосказаністю!": Притула жорстко висловився про фільм зі Стусом

Фото: Сергій Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Шоумен висловив вимогу до продюсера і режисера фільму

Відомий український шоумен Сергій Притула зажадав, щоб у фільм про життя Василя Стуса повернули вирізані фрагменти з політиком Віктором Медведчуком. Про це Притула написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Шоумен зазначив, що на фільм про життя Василя Стуса держава виділила 50% коштів, а це значить, що українці мають право висловлювати свою думку.

"Значить так. На фільм про Стуса держава дала 50% коштів. Це наші з вами податки. У сценарії, який переміг на пітчингу Держкіно, сцена з Медведчуком була. Це 100%. Потім зникла сцена. Я не вірю у випадковості і в те, що скорочення хронометражу стрічки шляхом вилучення сцени з одіозним автором "темників" відбулося просто так, а не через "жим-жим" продюсера в одному місці. Моя колега на Новому дуже гарно написала, що фільм про сміливого повинні знімати сміливі. Слабкодухим паразитувати на пам'яті Стуса і заробляти гроші – зась!"- написав Сергій Притула.

Він закликав українців зірвати прем'єру фільму, якщо сцену з Віктором Медведчуком не повернуть назад в кінокартину.

"Коротше так, любі мої 458 000 підписників. Якщо сцену з Медведчуком, який був одним з учасників судилища над Поетом, не повернути у стрічку – валимо фільм! Задовбали своєю недосказаністю! Хочемо і рибку з'їсти і ще десь посидіти? І ще й за наші гроші?! На*рін!", - обурився шоумен.

Він запропонував не йти на цей фільм, хоча сучасні діти мало що знає про Стуса.

"Ми просто не підемо на цей фільм. Незважаючи на те, що сучасна молодь мало знає про Стуса. Своїм дітям ми завжди зможемо розказати про цю Людину самостійно. Країна міняється. Ми не для того ходили на Майдан у 2004/2005 та 2013/2014, щоб дозволяти таке неподобство", - сказав Притула.

Шоумен написав, що якщо сцену повернуть всі українці підуть дивитися фільм, а якщо ні, то продюсер повинен відчути обурення народу на своєму гаманці.

"Якщо сцена буде дознята і глядач отримає повну картину судилища, ми всі підемо на той фільм. Якщо ні, то продюсер повинен відчути це ударом по гаманцю. Коли люди не йдуть на фільм, кінотеатри скорочують кількість сеансів, або просто прибирають стрічку з прокату. Це збитки. І, звичайно ж, у нас виникнуть питання, якщо Держкіно або інші держструктури ще раз виділять кошти на кіно цьому продюсеру", - пообіцяв шоумен.

Він подякував своїх передплатникам за розуміння особистої позиції і пообіцяв опублікувати селфи з сеансу, якщо продюсер і режисер змінять свою позицію.

"Я за українське кіно. Я за кіно про Стуса. Я проти недосказаності, яка вигідна конкретно взятій людині, яка ще й допомогла відправити Стуса до заслання, з якого він не повернувся. Дякую за розуміння моєї позиції. Буду вдячний, якщо розділіте її. Якщо продюсер і режисер змінять свою позицію, обіцяю селфи з сеансу!" - написав Притула.

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

до Речі, раніше ми писали про те, що відомий волонтер запустив флешмоб через Медведчука і фільму про василя Стуса.

А також повідомляли про те, що Наталія Юсупова розкритикувала участь дружини Віктора Медведчука у відомому танцювальному шоу.

Відео: РБК-Україна