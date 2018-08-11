Фільм "Стус": творці повідомили, що дознімуть епізод з Медведчуком

Фото: Віктор Медведчук (vybor.ua)

Творці фільму зробили важливу заяву на фоні скандал, який нещодавно розгорівся через видаленні сцен

На тлі нещодавно розгорівшегося скандалу навколо віддаленої сцени з фільму "Стус", творці фільму заявили, що вони дознімуть епізод за участю адвоката Віктора Медведчука. Про це знімальна група повідомила на своїй сторінці в Facebook.

У повідомленні говориться, що в першу чергу фільм створювався з метою розповісти про великого українського поета та дисидента: "популяризувати його ім'я серед тієї частини українців, яка не дуже активно цікавилася його фігурою і значенням в українській історії".

Що стосується сцени суду, про яку нещодавно висловився Сергій Притула з вимогою, щоб у фільм повернули вирізані фрагменти з політиком, то, за словами знімальної групи, вона була видалена разом з двома десятками інших сцен. Зокрема, на це рішення вплинула бесіда з сином поета – Дмитром Стусом, який озвучив свою думку про "важливість" скандального епізоду.

Відео: Дмитро Стус про суд і адвоката (facebook.com/stusfilm)

Однак, враховуючи резонансну хвилю, яка пройшла по соціальним мережам, продюсерська група кінострічки "Стус" переглянула своє рішення і заявила:

"Ми визнаємо, що, видаляючи з останнього драфта сценарію серед іншого і цю сцену, ми недостатньо відповідально підійшли до аналізу її значущості для суспільства.

Ми вдячні українцям за увагу до нашого проекту і впевнені, що з такою силою громадянського суспільства, як в Україні, ми здатні перемогти будь-які негаразди.

найближчим часом СЦЕНА БУДЕ доснята, про що ми повідомимо медіа окремим прес-релізом".

До речі, раніше повідомлялося про те, що відомий волонтер запустив флешмоб через Медведчука і фільму про василя Стуса.

А також повідомляли про те, що Наталія Юсупова розкритикувала участь дружини Віктора Медведчука у відомому танцювальному шоу.

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Відео: РБК-Україна