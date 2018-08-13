Прибрати сцену суду з фільму про Стуса просив прес-секретар Медведчука і Суркіса

Віктор Медведчук (фото: УНІАН)

Скандал навколо фільму Стус: журналіст розповів, хто попросив прибрати епізод з Медведчуком

Сцену суду над поетом-дисидентом з фінального сценарію попросив прибрати Сергій Васильєв — колишній глава управління інформполітики при Адміністрації Президента часів Кучми. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер, журналіст і громадський діяч Роман Реведжук.

"Васильєв Сергій - це прізвище ви чули ще в 2003-2004 роках. Він працював у адміністрації президента під керівництвом Віктора Медведчука і був тим самим автором, тих самих темників, які привели до бунту в колективах столичних телеканалів", — написав Реведжук.

Також журналіст стверджує, що зараз Васильєв керує прес-службою Григорія Суркіса і "по старій пам'яті допомагає своєму шефу в делікатних питаннях".

Скріншот поста: facebook.com/roman.revedzhuk

Нагадаємо, що раніше в соцмережах розгорівся скандал: нібито зі сценарію фільму про Василя Стуса вирізали сцену фінального судового засідання над поетом-дисидентом, адвокатом якого був Віктор Медведчук. Зйомки цього фільму почалися в кінці квітня, режисером є Роман Бровко. Проект став одним з переможців конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Держкіно виділяє на нього 19 мільйонів гривень, загальний бюджет - близько 40 мільйонів гривень. Договір з компанією "UM-GROUP" про надання фінансової підтримки фільму "Птах душі" Держкіно підписав 18 грудня 2017 року.

Як пояснила знімальна група фільму, кадри з Медведчуком були вирізані, щоб не стати "політичним інструментом".

Однак Реведжук обіцяє найближчим часом поділитися з громадськістю, "що ж пов'язує Романа Бровка з прес-секретарем Медведчука і Суркіса, Сергієм Васильєвим", а ще розкрити інформацію про суму, обіцяну режисерові за вирізану сцену про Медведчука і який відсоток від цієї суми Сергій Васильєв присвоїв собі.

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