Фільм "Стус": син поета висловився про ситуацію з Медведчуком

Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Кінострічка розповідає глядачам зовсім не про Стуса

Син відомого українського дисидента Василя Стуса Дмитро не буде надавати авторські права знімальній групі на фільм. Про це повідомляє "Гордон".

"Я зустрівся, почитав сценарій і категорично відмовився брати будь-яку участь у цій роботі, навіть в якості консультанта. Адже це кіно виходило зовсім не про Стуса. Там не було нічого, що мало б бути в такому фільмі", - сказав він.

У той же час Дмитро Стус зізнався, що йому все одно на скандал, що виник між знімальною групою і політиком Віктором Медведчуком.

"Те, що з фільму хотіли вирізати сцену суду над Стусом, – не моя проблема. Це проблема знімальної групи. І знову ж таки, якщо представники Медведчука зберуться судитися зі знімальною групою, то це не мої проблеми. Більше того, за час, що минув, про мене написали всякого. І я вирішив, що авторських прав не дам. Так що нехай тепер знімають піратський фільм. Мені все одно", - підкреслив він.

До речі, сцену суду над поетом-дисидентом з фінальною сценарію попросив прибрати Сергій Васильєв — колишній глава управління інформполітики при Адміністрації Президента часів Кучми.

Нагадаємо, що раніше в соцмережах розгорівся скандал: нібито сценарію фільму про Василя Стуса вирізали сцену фінального судового засідання над поетом-дисидентом, адвокатом якого був Віктор Медведчук.

Як пояснила знімальна група фільму, кадри з Медведчуком були вирізані, щоб не стати "політичним інструментом".

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