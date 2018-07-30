Дочь Снежаны Егоровой вышла замуж (фото)

Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Многодетная мать выдала замуж одну из старших дочерей

21-летняя дочь Снежаны Егоровой Александра вышла замуж. Радостной новостью актриса и ведущая написала на своей странице в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/snezha_egorova)

"27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!" - сообщила счастливая мать.

На своей странице в Facebook Снежана Егорова опубликовала фото дочери и ее избранника.

Фото: Дочь Снежаны Егоровой и ее муж (facebook.com/snezhana.egorova.9)

"Это же надо было прилететь как Мэри Поппинс к океану, чтобы встретить там свою любовь! И теперь две судьбы становятся одной историей любви! Я люблю, когда дети счастливы!" – написала звезда.

Скриншот поста (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Александра – дочь Снежаны Егоровой и ее экс-супруга, режиссера Семена Горова Александра. В 2012 году она улетела в Голливуд, где училась в легендарной школе актерского мастерства Ли Страсберга.

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