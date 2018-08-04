"Это такое счастье": Анна Седокова показала фанатам подросшую дочь (фото)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица призналась, что дочка является ее главным критиком

Известная певица украинского происхождения Анна Седокова показала подписчикам фото с подросшей дочерью Алиной. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Дочки-матери». Это такое счастье. Алина — мой самый главный стилист и советчик. И самый безжалостный! Я помню, как собиралась на мероприятие и разоделась. Алина смотрит на меня и говорит: «мама, тебе словно 60! Такое уже давно не носят». Теперь по магазинам только с ней! Бабушкой стану позднее", - сказала она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

Более того, Седокова призналась, что ей нравиться "когда у нас с ней совпадает вкус".

Фото: Анна Седокова с дочерью Алиной (instagram.com/annasedokova)

В то же время фанаты певица признались, что у них с детьми не на столько идеально совпадают вкусы в одежде.

"Моей дочке 19, но у нас с ней никогда не совпадают мнения по поводу одежды. Очень обидно, но я к этому уже привыкла", - сказала пользователь Нина Матвиенко.

"Тоже срочно нужна дочь, которая будет меня стопарить если что", - уточнила юзер Анна Казак.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и ведет активную карьерную деятельность в России, откровенно рассказала о том, что происходит в ее личной жизни.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова радикально изменила внешность.

Кстати, Анна Седокова призналась, станет ли домохозяйкой.

Что вы не знали об Ане Седоковой (video.rbc.ua)