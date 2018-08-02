"Какая красота": Наталья Могилевская празднует день рождения

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У певицы сегодня праздник

Сегодня, 2 июля, у известной украинской певицы Натальи Могилевской день рождения. Ей исполнилось 43 года. По этому поводу звезда уже опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, похваставшись красивым подарком.

На снимке Наталья Могилевская радостно позирует с букетом шикарных алых роз.

"Начинаю принимать поздравления", - подписала публикацию певица.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники уже успели поздравить знаменитость и пожелать ей всего самого лучшего.

"Какая красота! Мои лучшие пожелания",

"С Днем Рождения, Наташенька. просто будьте счастливы, любите и будьте любимы, конечно же, здоровья и вдохновения, исполнения желаний",

"Миллион алых роз",

"Вселенской любви и самого крепкого здоровья",

"Поздравляем с днем рождения! Творческого вдохновения и женского счастья",

"Поздравляю. Неиссякаемой энергии",

"С Днем рождения Вас! Здоровья, счастья и любви", - написали подписчики в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, Наталья Могилевская покорила фанатов новым необычным луком.

Следует уточнить, что на опубликованном фото Могилевскую можно заметить в красной спортивной кофте и шапке такого же цвета. Это стало причиной того, что фанаты исполнительницы сравнили ее с женой легендарного футболиста Дэвида Бекхэма.

Как сообщалось ранее, украинская народная артистка, певица, автор книг и участница талант-проектов Наталья Могилевская отправилась на выступление в Одессу. Исполнительница периодически публикует фотографии, на которых демонстрирует идеальные формы на пляже.

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