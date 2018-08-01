"Любить вопреки всему": жених Тодоренко поделился мыслями о новом статусе

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов обратился к поклонникам

Жених украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец и бывший участник группы "Smash" Влад Топалов поделился проникновенными мыслями о жизни и призвал не осуждать других людей. Об этом артист написал на своей странице в соцсети Instagram.

"Я тут задумался... многие считают, что артисты какие-то "особенные". Что у нас все всегда отлично, идеально. Что у нас шикарная, беззаботная жизнь. Что мы никогда не болеем, что наши близкие все в "шоколаде" и у них тоже все прекрасно! Что у нас ну никак не может быть плохого настроения, да и вообще, каких-либо проблем", - отметил он.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Так вот. Это далеко не так. Мы такие же обычные, живые люди. Мы болеем, переживаем, ругаемся... и у нас порой бывает чудовищное настроение! Но, так же, как и у вас, у нас оно бывает прекрасное, чудесное и счастливое!" – подчеркнул певец.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"К чему я веду? Да я не знаю, просто часто об этом думаю..." – написал артист.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Он призвал менее критично относиться к людям.

"Не судите строго других. Мы все - просто люди. Нам свойственны одни и те же эмоции и поступки. Уметь прощать сложно. Любить вопреки всему - еще сложнее. Но зато это намного круче, чем осуждать и ругать!" – считает жених Тодоренко.

Скриншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Топалов сделал предложение руки и сердца Регине Тодоренко.

Кстати, в СМИ подтвердили слухи о беременности Тодоренко и назвали пол ребенка.

Ранее Регина Тодоренко откровенно рассказала, с каким транспортом не может "подружиться".

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