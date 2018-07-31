"Нашла свое призвание": Настя Каменских рассказала, готова ли пойти в политику

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских также призналась, когда же ждать ее первый сольный альбом

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает сольно под псевдонимом NK, ответила на актуальный сегодня "политический вопрос". По словам исполнительницы, она реализовывает себя как артистка, поэтому карьера политика ее не интересует. Об этом Каменских рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

На вопрос, может ли случиться так, что в скором будущем украинцы увидят Каменских в политике, певица искренне ответила:

"Каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается. Я нашла свое призвание, я артистка, потому менять карьеру в пользу политической не собираюсь".

При этом в интервью отмечается, что 31-летняя Каменских уже достигла многого, смогла реализовать себя в творчестве, создать свой персональный "продаваемый" бренд, заняться социальной деятельностью. Из чего возникает логический вопрос, каким же видит свое будущее певица.

В этом свете певица подчеркнула, что и дальше планирует развиваться исключительно в том, что ей нравится.

"На самом деле хочу и дальше заниматься своими любимыми делами — творчеством, радовать этим людей, дарить свои песни, концерты. Именно возможность быть важной, нужной в чем-то людям — главная моя мотивация, которая вдохновляет на каждом шагу", — рассказала Настя Каменских.

Настя Каменских (фото: nstagram.com/kamenskux)

К слову, Каменских также сообщила, какими музыкальными новинками планирует порадовать своих поклонников в ближайшем будущем.

Так, к средине августа Настя готовит официальный релиз на новую песню LOMALA, которую, кстати, исполнила во время посещения фестиваля "Жара" в Баку (26-29 июля). Отметим, что для выступления на фестивале Каменских выбрала очень необычный откровенный наряд, ее образ поразил сеть.

Более того, как стало известно STYLER, в этом году Камеснких выпустит свой первый сольный альбом.

"Сама очень этого жду. Ну и в целом до конца года будет много нового и интересного, пусть это пока побудет интригой", - подытожила Настя.

Напомним, недавно Каменских порадовала поклонников новым дуэтом с певицей Любовью Успенской. Певицы вместе исполнили трогательную песню "Ты же не забыл", которая говорит о самом важном чувстве - любви.

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