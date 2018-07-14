"Неимоверно пусто": Седокова заинтриговала поклонников загадочным фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Певица заговорила о таинственной любви

Известная украинская певица Анна Седокова, которая уже длительное время проживает в Российской Федерации, заинтриговала поклонников таинственным снимком и словами о любви. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажется мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верный. Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который ещё недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я", - сказала она.

Фото: Седокова с огромным букетом цветов (instagram.com/annasedokova)

Следует уточнить, что на снимке также можно заметить огромный букет цветов. Именно он заинтриговал фанатов исполнительницы.

"Ничего себе, сколько цветов. Очень красиво и круто", - сказала пользователь Юлия Шкавро.

"Всю надо было обсыпать цветами. Но, к сожалению, когда они увидят, с какой красотой они рядом увянут, то расстроятся", - подчеркнул юзер Максим Коновалов.

"Ваш поклонник наверно занимается флористикой. Боже мой, такие классные цветы", - сказала пользователь Akbikesh kz.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Кстати, бабушка экс-мужа Анны Седоковой Максима Чернявского Марина Петровна продолжает рассказывать о прошлом певицы. На этот раз она сообщила, что в свое время звезда лишила своего другого бывшего мужа Валентина Белькевича встреч со старшей дочерью Алиной.

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