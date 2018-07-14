Отдохнул в Италии: культовый советский актер экстренно госпитализирован

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

96-летний актер Владимир Этуш угодил в больницу 13 июля

Культовый советский актер театра и кино Владимир Этуш был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник.

Как сообщают российские СМИ, состояние 96-летней звезды ухудшилось, когда он был на отдыхе в Италии. Супруга актера настояла на том, чтобы вернуться раньше срока.

"Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву. В настоящее время актер госпитализирован и находится под наблюдением врачей", - рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Владимир Этуш (фото: instagram.com/vakhtangov_theatre)

"Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет, и все будет хорошо", - добавил театрал.

Отметим, что в июне прошлого года Владимир Этуш был экстренно госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Актер пошел в поликлинику, и, поднимаясь по лестнице, упал. Супруга не смогла его удержать.

Владимир Этуш в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Старейший актер театра имени Вахтангова родился 6 мая 1922 года. Зрителям памятны его работы в комедиях Леонида Гайдая - Саахов в "Кавказской пленнице", инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев", Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" и другие.

Ранее Styler писал о том, что у Владимира Этуша украли 28 миллионов.

Видео: РБК-Украина