Родители Мелании Трамп стали гражданами США

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Они родом из Словении

Родители первой леди США Мелании Трамп Виктор и Амалия Кнавс стали гражданами США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Они принесли клятву верности США в Нью-Йорке в этот четверг, 9 августа. Родители супруги Дональда Трампа являются выходцами из Словении, но на протяжении длительного времени имели статус постоянных жителей США.

Кстати, Мелания родилась в городе Севницы, который расположен недалеко от столицы Словении Любляны. Кнавсы не забывают про родину. Там они по-прежнему владеют домом и посещают его два или три раза в год.

Папа Мелании старше президента США всего на два года, ему 74, а жене Амалии – 73 года.

Напомним, Google заставили выдавать фото Трампа по запросу idiot.

Кстати, Мелания Трамп покорила стильным костюмом на встрече со студентами.

Первая леди США Мелания Трамп продолжает покорять стильными образами. На этот раз супруга Дональда Трампа восхитила всех брючным костюмом.

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