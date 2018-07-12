"Слава Украине!" Известный бразильский футболист поддержал Виду и Вукоевича

Домагой Вида и Огнен Вукоевич (Коллаж РБК-Украина)

Экс-футболист "Днепра" записал видео в поддержку своих бывших соперников

Бразильский футболист, нападающий клуба "Шицзячжуан Эвер Брайт", а ранее игрок украинского "Днепра" Матеус (настоящее имя Матеус Лейте Насименто) записал видео в поддержку футбольной сборной Хорватии. Кроме того, Матеус произнес фразу "Слава Украине!"

"Давай, давай, Хорватия! Слава Украине! Хорошо, удачи!" - говорит 35-летний бразилец.

Таким образом экс-хавбек "Днепра" поддержал своих бывших соперником по чемпионату Украины Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которым на днях Международная федерациями футбола вынесла предупреждение за то, что они поблагодарили украинских болельщиков за поддержку словами "Слава Украине".

Экс-полузащитник "Днепра" Матеус говорит "Слава Украине"

Матеус (фото: instagram.com/matheus_juli)

Матеус (фото: instagram.com/matheus_juli)

Позже, к слову, украинские дипломаты объяснили суть выражения "Слава Украине!" британским средствам массовой информации и всей мировой общественности.

Напомним, что в ответ на санкции FIFA в отношении Виды и Вукоевича украинцы запустили оригинальный флешмоб. Суть его заключается в том, что пользователи сети ставят странице самую низкую оценку - одну звезду, а в комментариях пишут "Слава Украине!" на разных языках. В результате официальная Facebook-страница FIFA стремительно упала в рейтинге.

Видео: РБК-Украина