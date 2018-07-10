"Слава Украине!" Украинцы обвалили рейтинг страницы FIFA в соцсетях

Коллаж РБК-Украина

В ответ на санкции FIFA в отношении Виды и Вукоевича украинцы запустили оригинальный флешмоб

Официальная Facebook-страница FIFA стремительно упала в рейтинге. Это стало результатом флешмоба, организованного украинцами.

Суть его заключается в том, что пользователи сети ставят странице самую низкую оценку - одну звезду, а в комментариях пишут "Слава Украине!" на разных языках.

Скриншот комментариев (facebook.com/fifa)

Скриншот комментариев (facebook.com/fifa)

Также многие украинцы пробуют объяснить подписчикам FIFA из разных стран мира, что лозунг "Слава Украине!" не имеет политического оттенка, а является традиционным слоганом, как, например, британское "Да здравствует Королева", "Пусть живет Франция" или "Храни, Боже, Америку".

Скриншот комментариев (facebook.com/fifa)

Скриншот комментариев (facebook.com/fifa)

По состоянию на утро 10 июля уже более 153 тыс. пользователей поставили негативные оценки официальной странице FIFA в Facebook. Таким образом, всего за один день рейтинг страницы упал с 5 звезд до 1,3.

Скриншот комментариев (facebook.com/fifa)

К слову, одним Facebook украинские пользователи не ограничились, "атаковав" и Twitter-аккаунт FIFA. Пользователи оставили уже десятки тысяч отрицательных отзывов, а свои посты украинцы и здравомыслящие иностранцы сопровождают хештегом #GlorytoUkraine.

Скриншот поста (twitter.com)

Добавим, что FIFA сами спровоцировали пользователей сети. Ранее Международная федерациями футбола вынесла предупреждение хорватам Домагою Виде и Огнену Вукоевичу, которые поблагодарили украинских болельщиков за поддержку словами "Слава Украине".

Напомним, что на днях украинские дипломаты объяснили суть выражения "Слава Украине!" британским средствам массовой информации.

Видео: РБК-Украина