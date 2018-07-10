"Слава Україні!" Українці обвалили рейтинг сторінки FIFA в соцмережах

Колаж РБК-Україна

У відповідь на санкції FIFA щодо Види і Вукоєвича українці запустили оригінальний флешмоб

Офіційна Facebook-сторінка FIFA стрімко впала в рейтингу. Це стало результатом флешмобу, організованого українцями.

Суть його полягає в тому, що користувачі мережі ставлять сторінці найнижчу оцінку - одну зірку, а в коментарях пишуть "Слава Україні!" на різних мовах.

Також багато українців намагаються пояснити підписникам FIFA з різних країн світу, що гасло "Слава Україні!" не має політичного відтінку, а є традиційним слоганом, як, наприклад, британське "Хай живе Королева", "Хай живе Франція" або "Бережи, Боже, Америку".

Скріншот коментарів (facebook.com/fifa)

Скріншот коментарів (facebook.com/fifa)

Станом на ранок 10 липня вже понад 153 тис. користувачів поставили негативні оцінки офіційній сторінці FIFA в Facebook. Таким чином, всього за один день рейтинг сторінки впав з 5 зірок до 1,3.

Скріншот коментарів (facebook.com/fifa)

До речі, одним Facebook українські користувачі не обмежилися, "атакувавши" і Twitter-аккаунт FIFA. Користувачі залишили десятки тисяч негативних відгуків, а свої пости українці і розсудливі іноземці супроводжують хештегом #GlorytoUkraine.

Скріншот поста (twitter.com)

Додамо, що FIFA самі спровокували користувачів мережі. Раніше Міжнародна федераціями футболу винесла попередження хорватам Домагою Віді і Огнену Вукоєвичу, які подякували українським вболівальникам за підтримку словами "Слава Україні".

Нагадаємо, що днями українські дипломати пояснили суть виразу "Слава Україні!" британським засобам масової інформації.

Відео: РБК-Україна