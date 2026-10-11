Таро-гороскоп на 11 октября: главные прогнозы для Овнов, Стрельцов и других знаков Зодиака

Астрологи подготовили прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на 11 октября. Карты подскажут, на что стоит обратить внимание в этот день и какие сферы могут выйти на первый план.
Styler рассказывает подробнее, чего ждать в воскресенье.
Овен
Карта Таро: Рыцарь Кубков
11 октября может принести Овнам приятные эмоции, романтическое настроение или важное известие. Рыцарь Кубков советует быть открытыми к чувствам и не бояться сделать шаг навстречу другому человеку.
Телец
Карта Таро: Двойка Мечей
Тельцам может быть сложно быстро определиться с решением. Не спешите действовать под давлением - дайте себе время взвесить все "за" и "против" и понять, чего вы действительно хотите.
Близнецы
Карта Таро: Мир, перевернутый
Некоторое дело у Близнецов может оставаться незавершенным или потребовать возвращения к старым вопросам. Карта советует не начинать новый этап, пока не поставлена точка там, где это действительно необходимо.
Рак
Карта Таро: Повешенный
11 октября Ракам может понадобиться пауза, даже если очень хочется ускорить события. Повешенный предлагает посмотреть на ситуацию под другим углом и не бояться временно отложить активные действия.
Лев
Карта Таро: Восьмерка Кубков
Львам карта может подсказывать, что пора оставить то, что больше не приносит удовольствия или пользы. Это не обязательно означает резкий разрыв - иногда достаточно честно признать, что пора двигаться дальше.
Дева
Карта Таро: Король Пентаклей
Для Дев 11 октября может стать днем стабильности и практических решений. Король Пентаклей советует сосредоточиться на финансовых вопросах, работе и помогает создать прочную основу на будущее.
Весы
Карта Таро: Смерть
Карта Смерть символизирует завершение одного этапа и начало другого, а не буквальное событие. Весам стоит подумать, от чего пора отказаться, чтобы освободить место для перемен.
Скорпион
Карта Таро: Четверка Пентаклей
Скорпионам может захотеться крепче держаться за то, что у них уже есть. Карта советует соблюдать разумную осторожность, но не позволять страху потерять контроль мешать новым возможностям.
Стрелец
Карта Таро: Паж Кубков
11 октября может подарить Стрельцам приятную новость, неожиданное предложение или теплое общение. Паж Кубков советует оставаться открытыми к новым эмоциям и не исключать то, что поначалу кажется необычным.
Козерог
Карта Таро: Тройка Пентаклей
Козерогам следует обратить внимание на сотрудничество и совместную работу. Ваши знания и навыки могут принести лучший результат, если объединить усилия с другими людьми.
Водолей
Карта Таро: Шестерка Кубков
День может напомнить Водолеям о прошлом, старых друзьях или приятных моментах. Это хороший повод возобновить теплое общение, но важно не идеализировать оставшиеся позади.
Рыбы
Карта Таро: Двойка Пентаклей
Рыбам придется балансировать между несколькими делами или решениями. Двойка Пентаклей советует не паниковать из-за загруженности и гибко распределять время и силы.
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