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Гороскопы 11 октября 2026 · 06:01
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Таро-гороскоп на 11 октября: главные прогнозы для Овнов, Стрельцов и других знаков Зодиака

Кому-то карты советуют не спешить, а кому-то - не бояться перемен, которые уже назрели
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 11 октября: главные прогнозы для Овнов, Стрельцов и других знаков Зодиака

Прогноз по картам Таро на 11 октября (фото: Styler)

Астрологи подготовили прогноз по картам Таро для всех знаков Зодиака на 11 октября. Карты подскажут, на что стоит обратить внимание в этот день и какие сферы могут выйти на первый план.

Styler рассказывает подробнее, чего ждать в воскресенье.

Овен

Карта Таро: Рыцарь Кубков

11 октября может принести Овнам приятные эмоции, романтическое настроение или важное известие. Рыцарь Кубков советует быть открытыми к чувствам и не бояться сделать шаг навстречу другому человеку.

Телец

Карта Таро: Двойка Мечей

Тельцам может быть сложно быстро определиться с решением. Не спешите действовать под давлением - дайте себе время взвесить все "за" и "против" и понять, чего вы действительно хотите.

Близнецы

Карта Таро: Мир, перевернутый

Некоторое дело у Близнецов может оставаться незавершенным или потребовать возвращения к старым вопросам. Карта советует не начинать новый этап, пока не поставлена точка там, где это действительно необходимо.

Рак

Карта Таро: Повешенный

11 октября Ракам может понадобиться пауза, даже если очень хочется ускорить события. Повешенный предлагает посмотреть на ситуацию под другим углом и не бояться временно отложить активные действия.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Львам карта может подсказывать, что пора оставить то, что больше не приносит удовольствия или пользы. Это не обязательно означает резкий разрыв - иногда достаточно честно признать, что пора двигаться дальше.

Дева

Карта Таро: Король Пентаклей

Для Дев 11 октября может стать днем стабильности и практических решений. Король Пентаклей советует сосредоточиться на финансовых вопросах, работе и помогает создать прочную основу на будущее.

Весы

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть символизирует завершение одного этапа и начало другого, а не буквальное событие. Весам стоит подумать, от чего пора отказаться, чтобы освободить место для перемен.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Скорпионам может захотеться крепче держаться за то, что у них уже есть. Карта советует соблюдать разумную осторожность, но не позволять страху потерять контроль мешать новым возможностям.

Стрелец

Карта Таро: Паж Кубков

11 октября может подарить Стрельцам приятную новость, неожиданное предложение или теплое общение. Паж Кубков советует оставаться открытыми к новым эмоциям и не исключать то, что поначалу кажется необычным.

Козерог

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Козерогам следует обратить внимание на сотрудничество и совместную работу. Ваши знания и навыки могут принести лучший результат, если объединить усилия с другими людьми.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Кубков

День может напомнить Водолеям о прошлом, старых друзьях или приятных моментах. Это хороший повод возобновить теплое общение, но важно не идеализировать оставшиеся позади.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Рыбам придется балансировать между несколькими делами или решениями. Двойка Пентаклей советует не паниковать из-за загруженности и гибко распределять время и силы.

Раньше мы писали о происхождении имени Мария.

Также читайте о том, как по птицам и деревьям определяли приближение заморозков.

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