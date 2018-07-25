Умер известный молодой актер

Скорая помощь (wikimedia.org)

Артисту было всего 39 лет

В России скончался известный молодой актер Александр Исаков, известный по сериалу "Счастливы вместе". Об этом сообщила пресс-служба Государственного театра киноактера.

Как сообщает друзья погибшего актера, причиной смерти Александра Исакова могла стать врачебная ошибка. Он болел почти три недели, а медики не могли поставить ему правильный диагноз.

И только лишь через несколько недель, когда у Исакова начался отек легких, врачи смогли понять, что у него двухсторонняя пневмония.

Александру Исакову было всего 39 лет.

Фото: Александр Исаков (ISAKOV MOY SU)

Зрителям Александр Исаков известен по сериалу "Счастливы вместе". Кроме того, он проработал 15 лет в Театре киноактера, где играл в таких известных спектаклях, как "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Щелкунчик", "Волшебная туфелька Золушки", "Мера за меру".

Александр Исаков сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Безмолвный свидетель", "Дежурный ангел".

Прощание с Исаковым состоится в четверг, 26 июля в Митинском крематории.

Напомним, ранее умер молодой украинский хоккеист Эдуард Жук.

А также скончался молодой известный комик и украинский футболист и тренер.

Видео: РБК-Украина