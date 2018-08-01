"Вы что, с ума сходите?" Усик ответил на критику в СМИ и соцсетях и похвалил Крестный ход

Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Боксер считает, что хорошо, когда молятся за Украину

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который в Москве победил российского боксера Мурата Гассиева, рассказал о том, как относится к критике в СМИ и социальных сетях.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Styler.

"Я вообще не обращаю внимание на то, что они говорят, я не читаю. У близких друзей есть свой круг, они там скидывают, но там вообще идет смех, гон над этим. Всерьез я вообще не воспринимаю. Какой-то официальный деятель дает официальный запрос о том, чтобы я рассказал ему, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы что, с ума сходите? Они повторяются. На Жана Беленюка тогда напали, запрос дай", - рассказал боксер.

Он попросил, чтобы все недовольные собрались вместе в одном месте для того, чтобы он мог им противостоять.

"Я вот хочу их попросить, пускай они соберут недовольных людей, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду, вот сколько их будет, я против них один буду драться. Ну вот серьезно, они сходят с ума, пишут, обзываются, еще что-то. Это сумасшествие. Мне кажется белена их просто забирает. Они пьют белену и с ними что-то происходит. Я прошу свой народ быть самосознательным. Я не знаю, не смотрите телевизор вообще. Прям голова вытекает, если его смотреть. Новости, что они там мелют. Господи, да такого вообще нельзя говорить, того, что они говорят", - попросил Александр Усик.

Он искренне удивляется, что люди, которые вышли помолиться во время Крестного хода в Киеве, могут кому-то помешать.

"Вот недавно, я смотрел в интернете крестный ход, который знаменовался к 1030-летию Крещения Руси. Вы видели сколько людей выходит? Кому мешает, что выходит такое количество людей молиться? Іыходит молиться и это кому-то мешает? Больные что ли, я не знаю. Пускай люди идут, молятся, это хорошо. Это великолепно, когда люди молятся. Благодать приходит к нам, на всю страну к нам приходит благодать. Нет, этим надо что-то там поговорить. Ну пускай на меня говорят, я не обижаюсь, серьезно. Ни на кого не говорите, а на меня говорите", - резюмировал Усик.

Кстати, ранее американский тренер объяснил, в чем особенность Усика.

А сам абсолютный чемпион рассказал детали о бое с Гассиевым.

Видео: РБК-Украина