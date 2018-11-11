"Активіста ПДР" впіймали п'яним за кермом: подробиці інциденту

Фото: (vblawgroup.com)

Експертиза показала, що в крові водія було 0,94 проміле, що в 4 рази перевищує норму

У суботу ввечері, 10 листопада патрульна поліція зупинила автомобіль через несправний стан лівої фари. Автомобіліст перебував у стані алкогольного сп'яніння. В ході спілкування з водієм з'ясувалося, що ним був ізмаїльський журналіст і громадський діяч Станіслав Тугай, відомий як "активіст дотримання правил дорожнього руху". Про це повідомляє видання "Думская".

Без проведення тесту на алкоголь правоохоронці встановили явні ознаки сп'яніння: запах алкоголю, порушення координації рухів, порушення мови. Від перевірки драг-тестером Тугай відмовився, але погодився пройти огляд у медичному закладі. Медики виявили в його крові алкоголь - 0,94 проміле, що в 4 рази перевищує норму (0,2 проміле).

Фото: (dumskaya.net)

Відносно чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції). Станіслав Тугай документ підписав. Його авто евакуювали на штрафмайданчик.

Фото: (dumskaya.net)

Зазначимо, що свій стан громадський діяч, який назвався "активістом дотримання правил дорожнього руху" пояснив тим, що повертався з винного фестивалю, що проходив у Болграді.

Нагадаємо, що у Києві в маршрутки на ходу відвалилися двері.

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Відео: (video.rbc.ua)