Автомобілістам перед від'їздом з дому потрібно заглянути під капот: чому це так важливо

Так, у пошуках теплого та затишного місця тварини ховаються під капоти автомобілів або на їхніх колесах.

Зокрема, у більшості випадків водії не помічають таких несподіваних "пасажирів", і тварини гинуть.

Тому важливо, аби власники авто перед тим, як завести двигун, оглянули машину.

Водіям радять перевіряти авто перед поїздкою (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter)

"Виявити котика нескладно, допомогти йому звільнитися з-під капота недовго, але так ви врятуєте життя. Не полінуйтеся перед виїздом оглянути автомобіль і запобігти нещасному випадку", – йдеться у повідомленні.

Чому коти лізуть під машину

Простір під капотом не ізольований від навколишнього середовища. В глибині є доволі великий отвір, який необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна. Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, на думку тварини, щоб поспати та погрітись.

Де тварини ховаються

Найулюбленіші місця котів: