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Автомобілістам перед від'їздом з дому потрібно заглянути під капот: чому це так важливо

Автор: Тетяна Самарук

З настанням холодів дедалі частішають випадки, коли безпритульні коти гинуть під автомобілями. Тому важливо, перед поїздкою заглянути під капот.

Про це повідомляє Рівненський гідрометцентр.

Так, у пошуках теплого та затишного місця тварини ховаються під капоти автомобілів або на їхніх колесах.

Зокрема, у більшості випадків водії не помічають таких несподіваних "пасажирів", і тварини гинуть.

Тому важливо, аби власники авто перед тим, як завести двигун, оглянули машину.

Водіям радять перевіряти авто перед поїздкою (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter)

"Виявити котика нескладно, допомогти йому звільнитися з-під капота недовго, але так ви врятуєте життя. Не полінуйтеся перед виїздом оглянути автомобіль і запобігти нещасному випадку", – йдеться у повідомленні.

Чому коти лізуть під машину

Простір під капотом не ізольований від навколишнього середовища. В глибині є доволі великий отвір, який необхідний для вентиляції, тому повністю його закривати не можна. Коли авто тільки припаркувалось, двигун залишається дуже теплим і ідеальним місцем, на думку тварини, щоб поспати та погрітись.

Де тварини ховаються

Найулюбленіші місця котів:

  • під авто;
  • під капотом;
  • під арками коліс;
  • у вихлопній трубі.

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