Автомобилистам перед отъездом из дома нужно заглянуть под капот: почему это так важно

Так, в поисках теплого и уютного места животные прячутся под капоты автомобилей или на их колесах.

В частности, в большинстве случаев водители не замечают таких неожиданных "пассажиров", и животные погибают.

Поэтому важно, чтобы владельцы авто перед тем, как завести двигатель, осмотрели машину.

Водителям советуют проверять авто перед поездкой (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter)

"Обнаружить котика несложно, помочь ему освободиться из-под капота недолго, но так вы спасете жизнь. Не поленитесь перед выездом осмотреть автомобиль и предотвратить несчастный случай", – говорится в сообщении.

Почему коты лезут под машину

Пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине есть довольно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припарковалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться.

Где животные прячутся

Самые любимые места котов: