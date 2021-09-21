Автомобилистам перед отъездом из дома нужно заглянуть под капот: почему это так важно

С наступлением холодов все учащаются случаи, когда бездомные коты гибнут под автомобилями. Поэтому важно, перед поездкой заглянуть под капот.
Об этом сообщает Ровенский гидрометцентр.
Так, в поисках теплого и уютного места животные прячутся под капоты автомобилей или на их колесах.
В частности, в большинстве случаев водители не замечают таких неожиданных "пассажиров", и животные погибают.
Поэтому важно, чтобы владельцы авто перед тем, как завести двигатель, осмотрели машину.
Водителям советуют проверять авто перед поездкой (facebook.com/RivnenskuiGidrometcenter)
"Обнаружить котика несложно, помочь ему освободиться из-под капота недолго, но так вы спасете жизнь. Не поленитесь перед выездом осмотреть автомобиль и предотвратить несчастный случай", – говорится в сообщении.
Пространство под капотом не изолировано от окружающей среды. В глубине есть довольно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, поэтому полностью его закрывать нельзя. Когда авто только припарковалось, двигатель остается очень теплым и идеальным местом, по мнению животного, чтобы поспать и погреться.
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