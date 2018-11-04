"Без участі п‘яниці не обійшлося": учасники масштабної ДТП у Києві розповіли про резонансну аварію

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Повідомляється, що винуватець ДТП знаходився у стані алкогольного сп'яніння

У неділю, 5 листопада на вул. Лобановського сталася масштабна ДТП. Участники аварії розповіли подробиці того, що сталося, повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Розповідається, що винуватцем ДТП став водій Mitsubishi, що керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

"Ранкова масштабна ДТП на Лобановського. Без участі п‘яниці не обійшлося. Зі слів одного з учасників, аварія відбулася тому, що п‘яний водій Mitsubishi їхав на великій швидкості в бік Московської площі, не впорався з керуванням на повороті і в‘їхав у Volvo. Volvo відкинуло у таксі Renault та автомобіль pestocafe Daewoo, після чого винуватця ДТП ще й відкинуло на тротуар. Правоохоронці підтвердили інформацію про те, що водій Mitsubishi знаходився у стані алкогольного сп’яніння. В результаті ДТП госпіталізовано двох водіїв - водія Volvo та п‘янчугу із Lancer", - пишуть у співтоваристві.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

До публікації додали фото з місця аварії.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Додаємо, що в результаті зіткнення автомобілей на дорозі виник довгий затор.

Нагадаємо, що у Києві п'яний водій в'їхав в таксі.

Також ми писали, що в Ізраїлі при ДТП з вантажівкою і мікроавтобусом загинули 6 осіб.

Видео: (video.rbc.ua)