"Без участия пьяницы не обошлось": участники масштабного ДТП в Киеве рассказали о резонансной аварии

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Сообщается, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения

В воскресенье, 5 ноября на ул. Лобановского произошло масштабное ДТП. Участники аварии рассказали подробности инцидента, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Рассказывается, что виновником ДТП стал водитель Mitsubishi, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Утреннее масштабное ДТП на Лобановского. Без участия пьяницы не обошлось. Со слов одного из участников, авария произошла потому, что пьяный водитель Mitsubishi ехал на большой скорости в сторону Московской площади, не справился с управлением на повороте и въехал в Volvo. Volvo отбросило в такси Renault и автомобиль pestocafe Daewoo, после чего виновника ДТП еще и отбросило на тротуар. Правоохранители подтвердили информацию о том, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП госпитализированы двое водителей - водителя Volvo и п'янчугу с Lancer", - пишут в сообществе.

Скриншот поста учетной записи facebook.com/KyivOperativ

К публикации добавили фото с места аварии.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Добавим, что в результате столкновения автомобилей на дороге возникла длинная "пробка".

Напомним, что в Киеве п'пьяный водитель въехал в такси.

Также мы писали, что в Израиле в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли 6 человек.

Видео: (video.рбк.ru)