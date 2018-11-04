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"Кидався на людей і хотів втекти": у Києві п'яний водій в'їхав в таксі

STYLERЖиття    04.11.2018 - 14:31

3 листопада у Києві відбулося ДТП за участю п'яного водія в камуфляжі. Він в'їхав в автомобіль таксі. Аварія трапилася на Харківському шосе. Як повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook, чоловік кидався на людей, які хотіли його затримати і відмовлявся пред'являти документи.

Як з'ясувалося пізніше, за кермом знаходився п'яний Ковальов Віталій Олександрович, який є директором центру фізичної реабілітації "Крок за кроком".

"ДТП на Харківській: Бухий водій в‘їхав у таксі. Водій у камуфляжі. Документи не дає. Хотів втекти, кидався на людей, які намагалися його затримати.
Звуть його Ковальов Віталій Олександрович. Типу, бізнесмен. Керівник центру фізичної реабілітації дітей "Крок за кроком".
Провітрився на свіжому повітрі, розповідає і тепер розповідає, що за кермом не сидів.", - сказано в повідомленні.

&quot;Кидався на людей і хотів втекти&quot;: у Києві п'яний водій в'їхав в таксіСкріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)&quot;Кидався на людей і хотів втекти&quot;: у Києві п'яний водій в'їхав в таксі

Як раніше ми писали, з'явилися нові фото і деталі масштабного ДТП в Києві.

Нагадаємо, в Києві на Шулявському шляхопроводі в суботу, 3 листопада, близько 22:00 ночі сталося масштабна дорожно-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту повністю паралізований.

 

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