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"Кидался на людей и хотел убежать": в Киеве пьяный водитель въехал в такси

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 14:31

3 ноября в Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя в камуфляже. Он въехал в автомобиль такси. Авария случилась на Харьковском шоссе. Как сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook, мужчина  кидался на людей, которые хотели его задержать и отказывался предъявлять документы.

Как выяснилось позже, за рулем находился пьяный Ковалев Виталий Александрович, который является директором центра физической реабилитации "Крок за кроком".

"Бухой водитель въехал в такси. Водитель в камуфляже. Документы не дает. Хотел убежать, бросался на людей, которые пытались его задержать. Зовут его Ковалев Виталий Александрович. Типа бизнесмен. Руководитель центра физической реабилитации детей "Крок за кроком". Проветрился на свежем воздухе, и теперь рассказывает, что за рулем не сидел", - сказано в сообщении.

&quot;Кидался на людей и хотел убежать&quot;: в Киеве пьяный водитель въехал в таксиСкриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)&quot;Кидался на людей и хотел убежать&quot;: в Киеве пьяный водитель въехал в такси

Как ранее мы писали, появились новые фото и детали масштабного ДТП в Киеве.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе в субботу, 3 ноября, около 22:00 ночи произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение автотранспорта полностью парализовано.

 

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