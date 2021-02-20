Що означає фігурка рибки на авто? Тримайте відповідь!

На дорогах часто можна побачити автомобілі з невеликою наклейкою у формі рибки. Як правило, їх клеять на багажники авто. Що означає цей знак і чому його кріплять – читайте нижче.

На деяких автомобілях в Україні можна зустріти "рибку" на багажнику або на задньому склі машини. До марки автомобіля такий знак не має ніякого відношення, оскільки зустрічається на транспортних засобах різних класів і брендів. Якщо ви думали, що це мітка братства рибалок, то це навіть близько не так. Деякі припускають, що такий знак позначає "машину-потопельника", але і цей варіант є помилковим.

Щоб зрозуміти, що цей знак означає, варто заглянути в далеку історію. Існує таке грецьке слово, як "Іхтіс" (риба), яка крім іншого є акронімом імені Ісуса Христа. Слово зазвичай розкладають на "Ісус Христос Божий Син Спаситель". У часи Римської Імперії, символ "Іхтіс" був таємним позначенням християнських товариств. Рибку використовували як інструмент свій-чужий, допомагаючи першим християнам під час гонінь дотримуватися конспірації.

Що значить фігурка рибки на авто (фото: dexpensprd.blob)

Хоча сучасні християни далеко пішли від своїх давніх попередників, знак, яким можна показати свою віру, залишився незмінним. Так, деякі автомобілісти як оберіг або ознаку віри ставлять в салон іконки святих або Божої Матері. А от віруючі водії з Заходу, переважно протестанти, прикріплюють на кузов таку рибку. Зазвичай, подібні аксесуари продають в громадах країн Європи та США. Такі ж наклейки можна знайти і в Україні.

Цікаво, що на тому ж Заході цих рибок не обійшли атеїсти та вирішили пожартувати - зробили свій власний аксесуар у вигляді рибки з ніжками, є натяком на процес еволюції. Іноді в таких рибок також вписують ім'я "Дарвін", відзначаючи знаменитого вченого і його теорію еволюції.

Атеїсти знайшли спосіб "відповісти" водіям-християнам (фото: mmr.net.ua)