Як не загинути при ДТП: експерти назвали найнебезпечніше місце в автомобілі

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Дитяче автокрісло краще розмістити по центру заднього сидіння

Відповідно до тестів, найнебезпечніше місце в автомобілі — переднє пасажирське, Водій перед зіткненням намагається вивернути кермо й уникнути аварії, а при цьому підставляє бік праворуч від себе. Про це в коментарі виданню "Експрес" розповіла Ольга Дробишева, голова ГО "Traffic Challenge".

Найбільше шансів вижити (майже на 50%) у пасажирів, що сидять на задніх місцях в авто, а особливо - посередині на пасажирському кріслі. Саме там рекомендують встановлювати дитяче автокрісло. Пристебнутий пасажир (або дитина в автокріслі) отримує там травми на 15% випадків рідше, ніж на інших місцях.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Експерт вважає безглуздим, що українці дуже рідко користуються ременями безпеки - лише 23% українських водіїв за результатами дослідження ГО Vision Zero і Центру демократії та верховенства права в рамках кампанії “За безпечні дороги”. Адже система безпеки в автомобілі становить приблизно 30% його вартості. Тобто за неї платять, але не користуються.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Нагадаємо, 14 грудня, співачка і шоу-вумен Ольга Полякова, яку нещодавно запідозрили у вагітності, взяла участь у заході на підтримку використання ременя безпеки – вона знялася в тематичній фотосесії.

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Раніше ми публікували новину про те, що в Житомирській області внаслідок ДТП постраждали 7 людей – одна людина загинула.

Відео РБК-Україна