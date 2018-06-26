Скандал на українському авторинку: з'явилася реакція компанії "Порше Україна"

Раніше ЗМІ написали про те, що 2800 автомобілів Volkswagen нібито вже позбулися реєстрації

Компанія "Порше Україна" перевіряє наявність можливих невідповідностей, що мали місце в процесі отримання сертифіката на імпортовані автомобілі Volkswagen, моделі Golf Sportwagen (Variant).

"На даний момент ми з високою інтенсивністю працюємо над розробкою оперативного і сприятливого для клієнтів зазначених автомобілів рішення", - розповіли в компанії.

Як розповіли представники одного з найбільших гравців автомобільного ринку, зараз компанія "Порше Україна" знаходиться в процесі "активної офіційної комунікації" з відповідними державними установами і у даний час у них немає підтверджених даних про скасування реєстрації автомобілів моделі Golf Sportwagen (Variant).

"Немає підстав вважати, що це могло б вплинути на здатність до експлуатації або на безпеку зазначених автомобілів", - додали в компанії.

Також в "Порше Україна" підкреслили, що всі автомобілі марки Audi, реалізовані за спеціальною ціною, були імпортовані та реалізовані в Україні без будь-яких порушень норм, стандартів і законів.

"Автомобілі Audi A3, які були імпортовані та реалізовані в Україні компанією "Порше Україна", вироблені в Європі і не були призначені для ринку США. При цьому, автомобілі Audi A3 оснащені двигуном стандарту Євро-6, за яким вони були сертифіковані в Україні. Дійсно, ці автомобілі діяла спеціальна ціна, що обумовлено тим, що зазначені автомобілі є 2015-2016 року випуску", - резюмували представники компанії.

Раніше ЗМІ писали про те, що українські автомобілісти стали жертвами схем "Порше Україна".