"Чи станемо ми молодше?" Подробиці про швидкісний тунель Маска (фото, відео)

Максимально допустима швидкість для безпечної їзди у тунелі становить до 240 км на годину

Компанія Ілона Маска (власника SpaceX) The Boring Company опублковала ролик, як на практиці працюватиме перший швидкісний підземний тунель Loop Transportation System, що почав роботу в місті Хоторн (США). Відео розміщено у середу, 19 грудня, на сторінці компанії в мікроблозі на Twitter.

Цей двокілометровий підземний тунель будували майже два роки. Його вартість становить близько 10 млн доларів.

Відео: twitter.com/boringcompany

За словами Маска, в тунелі можна їздити на будь-якому автономному електромобілі, а не лише на транспорті від Tesla.

Скрін: twitter.com/elonmusk

У мережі відреагували на публікацію Маска про новий тунель. Деякі його підписники іронізують щодо своєрідної машини часу:

"Коли він йде так швидко, вам потрібно додати круті світлодіодні ліхтарі, щоб він виглядав так, як ніби він рухається зі швидкістю";

"Як епілепсія";

"З цією швидкістю ви можете просто включити автомийку. Удар води на швидкості 150 миль на годину повинен бути схожий на прання під тиском, а потім потік повітря в 150 миль на годину висушить вас";

"Чи станемо ми молодші за інших людей, якщо будемо подорожувати з такою швидкістю кожен день?";

Скрін коментарів: twitter.com/elonmusk

Також Ілон Маск опублікував фото електрокара Tesla в новому тунелі.

Фото: twitter.com/elonmusk

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns into a car a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi