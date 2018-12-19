"Чи станемо ми молодше?" Подробиці про швидкісний тунель Маска (фото, відео)

Швидкісний підземний тунель Loop Transportation System (Фото: twitter.com/elonmusk)

Максимально допустима швидкість для безпечної їзди у тунелі становить до 240 км на годину

Компанія Ілона Маска (власника SpaceX) The Boring Company опублковала ролик, як на практиці працюватиме перший швидкісний підземний тунель Loop Transportation System, що почав роботу в місті Хоторн (США). Відео розміщено у середу, 19 грудня, на сторінці компанії в мікроблозі на Twitter.

Цей двокілометровий підземний тунель будували майже два роки. Його вартість становить близько 10 млн доларів.

The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) 19 декабря 2018 г.

Відео: twitter.com/boringcompany

За словами Маска, в тунелі можна їздити на будь-якому автономному електромобілі, а не лише на транспорті від Tesla.

Скрін: twitter.com/elonmusk

У мережі відреагували на публікацію Маска про новий тунель. Деякі його підписники іронізують щодо своєрідної машини часу:

"Коли він йде так швидко, вам потрібно додати круті світлодіодні ліхтарі, щоб він виглядав так, як ніби він рухається зі швидкістю";

"Як епілепсія";

"З цією швидкістю ви можете просто включити автомийку. Удар води на швидкості 150 миль на годину повинен бути схожий на прання під тиском, а потім потік повітря в 150 миль на годину висушить вас";

"Чи станемо ми молодші за інших людей, якщо будемо подорожувати з такою швидкістю кожен день?";

Скрін коментарів: twitter.com/elonmusk

Також Ілон Маск опублікував фото електрокара Tesla в новому тунелі.

Фото: twitter.com/elonmusk

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns into a car a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 грудня 2018 р.

Фото: twitter.com/elonmusk

Як зазначається, першим в тунелі проїхав співробітник компанії Tesla Model X. За дві хвилини автом проїхав всю ділянку дороги протяжністю 1,8 км.

Фото: twitter.com/elonmusk

Фото: boringcompany.com

Максимально допустима швидкість для безпечної їзди в тунелі становить до 240 км на годину (150 миль на годину).

"На такій швидкості це буде схоже на телепортацію до міста", - зазначив Маск.

Скрін: twitter.com/elonmusk

Як відзначає Reuters, минулого місяця компанія Boring Company відмовилася від планів будівництва ділянки в 4,3 км (2,7 милі) під західним районом Лос-Анджелеса, щоб врегулювати справу, порушену суспільними групами, що виступили проти цього проекту.

Але компанія Маска заявила, що вона просувається з запропонованим тунелем через місто, щоб з'єднати Доджер стадіон, будинок міської команди вищої ліги бейсболу, з існуючою лінією метро.

У червні місто Чикаго вибрав компанію Boring для будівництва 17-мильної підземної транзитної системи, що з'єднує центр міста з його головним аеропортом.

Відео: boringcompany.com

Компанія також запропонувала петлю Східного узбережжя, яка буде йти від Вашингтона (округ Колумбія) до передмістя Меріленда.

Як йдеться на офіційному сайті компанії, для того щоб вирішити проблеми пробок, потрібно перенести дороги в 3D. Зокрема, це означає поява літаючих машин або спеціальних тунелів. Але так як існуючі на сьогодні технології менш стійкі до різних погодних явищ, в компанії прийняли рішення будувати тунелі.

Як повідомлялося раніше, в кінці листопада компанія The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом.

Також ми писали про те, що засновник американської компанії Tesla Ілон Маск, який вживав марихуану під час інтерв'ю, пообіцяв главі NASA, що більше так робити не буде.

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Відео: РБК-Україна