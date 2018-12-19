"Станем ли мы моложе?" Подробности о скоростном тоннеле Маска (фото, видео)

Скоростной подземный тоннель Loop Transportation System (Фото: twitter.com/elonmusk)

Максимально допустимая скорость для безопасной езды в тоннеле составляет до 240 км в час

Компания Илона Маска (владельца SpaceX) The Boring Company опублковала ролик, как на практике будет работать первый скоростной подземный тоннель Loop Transportation System, начавший работу в городе Хоторн (США). Видео размещено в среду, 19 декабря, на странице компании в микроблоге на Twitter.

Этот двухкилометровый подземный тоннель строили почти два года. Его стоимость составляет около 10 млн долларов.

The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) 19 декабря 2018 г.

Видео: twitter.com/boringcompany

По словам Маска, в тоннеле можно ездить на любом автономном электромобиле, а не только на транспорте от Tesla.

Скрин: twitter.com/elonmusk

В сети отреагировали на публикацию Маска о новом тоннеле. Некоторые его подписчики иронизируют относительно своеобразной машины времени:

"Когда он идет так быстро, вам нужно добавить крутые светодиодные фонари, чтобы он выглядел так, как будто он движется со скоростью";

"Как эпилепсия";

"С этой скоростью вы можете просто включить автомойку. Удар воды на скорости 150 миль в час должен быть похож на стирку под давлением, а затем поток воздуха в 150 миль в час высушит вас";

"Станем ли мы моложе других людей, если будем путешествовать с такой скоростью каждый день?";

Скрин комментариев: twitter.com/elonmusk

Также Илон Маск опубликовал фото электрокара Tesla в новом тоннеле.

Фото: twitter.com/elonmusk

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

Фото: twitter.com/elonmusk

Как отмечается, первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автом проехал весь участок дороги протяженностью 1,8 км.

Фото: twitter.com/elonmusk

Фото: boringcompany.com

Максимально допустимая скорость для безопасной езды в тоннеле составляет до 240 км в час (150 миль в час).

"На такой скорости это будет похоже на телепортацию в город", - отметил Маск.

Скрин: twitter.com/elonmusk

Как отмечает Reuters, в прошлом месяце компания Boring Company отказалась от планов строительства участка в 4,3 км (2,7 мили) под западным районом Лос-Анджелеса, чтобы урегулировать тяжбу, возбужденную общественными группами, выступившими против этого проекта.

Но компания Маска заявила, что она продвигается с предложенным туннелем через город, чтобы соединить стадион Доджер, дом городской команды высшей лиги бейсбола, с существующей линией метро.

В июне город Чикаго выбрал компанию Boring для строительства 17-мильной подземной транзитной системы, соединяющей центр города с его главным аэропортом.

Видео: boringcompany.com

Компания также предложила петлю Восточного побережья, которая будет идти из Вашингтона (округ Колумбия), в пригород Мэриленда.

Как говорится на официальном сайте компании, для того чтобы решить проблемы пробок, нужно перенести дороги в 3D. В частности, это означает появление летающих машин или специальных тоннелей. Но так как существующие на сегодняшний момент технологии менее устойчивы к различным погодным явлениям, в компании приняли решение строить тоннели.

Как сообщалось ранее, в конце ноября компания The Boring Company закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

Также мы писали о том, что основатель американской компании Tesla Илон Маск, который употреблял марихуану во время интервью, пообещал главе NASA, что больше так делать не будет.

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Видео: РБК-Украина