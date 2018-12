"Станем ли мы моложе?" Подробности о скоростном тоннеле Маска (фото, видео)

Максимально допустимая скорость для безопасной езды в тоннеле составляет до 240 км в час

Компания Илона Маска (владельца SpaceX) The Boring Company опублковала ролик, как на практике будет работать первый скоростной подземный тоннель Loop Transportation System, начавший работу в городе Хоторн (США). Видео размещено в среду, 19 декабря, на странице компании в микроблоге на Twitter.

Этот двухкилометровый подземный тоннель строили почти два года. Его стоимость составляет около 10 млн долларов.

Видео: twitter.com/boringcompany

По словам Маска, в тоннеле можно ездить на любом автономном электромобиле, а не только на транспорте от Tesla.

Скрин: twitter.com/elonmusk

В сети отреагировали на публикацию Маска о новом тоннеле. Некоторые его подписчики иронизируют относительно своеобразной машины времени:

"Когда он идет так быстро, вам нужно добавить крутые светодиодные фонари, чтобы он выглядел так, как будто он движется со скоростью";

"Как эпилепсия";

"С этой скоростью вы можете просто включить автомойку. Удар воды на скорости 150 миль в час должен быть похож на стирку под давлением, а затем поток воздуха в 150 миль в час высушит вас";

"Станем ли мы моложе других людей, если будем путешествовать с такой скоростью каждый день?";

Скрин комментариев: twitter.com/elonmusk

Также Илон Маск опубликовал фото электрокара Tesla в новом тоннеле.

Фото: twitter.com/elonmusk

