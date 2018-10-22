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В Україні зросли ціни на бензин: експерт розповів, чого чекати далі

STYLERАвто    22.10.2018 - 08:31
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

За словами фахівця, стрімкого підвищення цін на паливо можна було уникнути

Підвищення цін на бензин в Україні на більш ніж три гривні за літр пов'язано із зростанням ціни на нафту і невеликим ослабленням курсу валюти. Про це сказав член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі "Фактам ICTV".

За його словами, найближчим часом вартість бензину А-95 підвищиться ще приблизно на три гривні (у порівнянні з середнім показником).

"Буде десь 35,5 гривень. І до дизпалива додасться три гривні - може бути ціна десь у 34 гривні. Також може підтягнутися і газ. Зараз середня ціна близько 15 гривень, грубо кажучи, а буде приблизно 18 гривень, а в пікові періоди буде "прощупуватися" ціна у 20 гривень", - зазначив фахівець.

Також Корольчук розповів, що можна було зробити, аби ціни на бензин не зростали так швидко.

"На жаль, 4 роки наша влада слухала розповіді про те, що нафта падатиме, не буде дорогою. Проте за цей час була можливість зробити резерви нафтопродуктів, передбачити варіант довгострокових закупівель на світових ринках державою та її переробки. Це могло б дати певну економію", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Styler писав про те, коли в Україні подешевшає бензин і дизельне паливо.

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Відео: РБК-Україна

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