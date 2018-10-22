В Украине выросли цены на бензин: эксперт рассказал, чего ждать дальше

Иллюстративное фото (УНИАН)

По словам специалиста, стремительного повышения цен на топливо можно было избежать

Повышение цен на бензин в Украине на более чем три гривны за литр связано с ростом цены на нефть и небольшим ослаблением курса валюты. Об этом сказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии "Фактам ICTV".

По его словам, в ближайшее время стоимость бензина А-95 повысится еще примерно на три гривны (по сравнению со средним показателем).

"Будет где-то 35,5 гривен. И к дизтопливу добавится три гривны - может быть цена где-то в 34 гривны. Также может подтянуться и газ. Сейчас средняя цена около 15 гривен, грубо говоря, а будет примерно 18 гривен, а в пиковые периоды будет "прощупываться" цена в 20 гривен", - отметил специалист.

Также Корольчук рассказал, что можно было сделать, чтобы цены на бензин не росли так быстро.

"К сожалению, четыре года наша власть слушала рассказы о том, что нефть будет падать, и не будет дорогой. Однако за это время была возможность сделать резервы нефтепродуктов, предусмотреть вариант долгосрочных закупок на мировых рынках государством и его переработки. Это могло бы дать определенную экономию", - сказал он.

Напомним, недавно Styler писал о том, когда в Украине подешевеет бензин и дизельное топливо.

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Видео: РБК-Украина