Українцям розповіли, як розмитнити авто, не перетинаючи кордон

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Для випуску автомобіля у вільний обіг потрібно надати деякі документи

Власникам легкових авто на єврономерах розповіли, як розмитнити авто, не перетинаючи кордон. Виявляється, не обов'язково вивозити їх з України, щоб розмитнити за пільговими тарифами. Про це інформує прес-служба Волинської митниці.

Передусім українців просять звернути увагу на те, що норми зміненого 25 листопада законодавства стосуються тільки легкових автомобілів для перевезення пасажирів. Вони класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД.

Для їх декларування та випуску у вільний обіг громадянин може звернутися в будь-який орган доходів та зборів, а не тільки за місцем реєстрації. Для випуску автомобіля у вільний обіг громадянин повинен подати певні документи:

підтверджують право власності на авто;

підтверджують зняття цього авто з обліку в іншій країні;

підтверджують вартість цього автомобіля;

технічні характеристики автомобіля (техпарспорт)

митну декларацію за формою, встановленою для підприємств

Наголошується, що сертифікат відповідності екологічним нормам не потрібен.

Нагадаємо, що в Україні за мінімальними цінами розпродають "евробляхи". Журналіст досліджував ціни на автомобілі в трьох інтернет-магазинах - в Угорщині, Польщі та Україні. Для дослідження бралися "вікові" автомобілі, адже на нові і ціна розмитнення менше.

Ми повідомляли, що власники "евроблях" досі блокують два пункти на кордоні зі Словаччиною. На даний момент рух на цьому напрямку залишається ускладненим.

Раніше ми писали, що першу "евробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.

Відео: (video.rbc.ua)