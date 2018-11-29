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Украинцам рассказали, как растаможить авто, не пересекая границу

STYLERАвто    29.11.2018 - 11:39
Украинцам рассказали, как растаможить авто, не пересекая границу
Фото: РБК-Украина

Для выпуска автомобиля в свободное обращение нужно предоставить некоторые документы

Владельцам легковых авто на еврономерах рассказали, как растаможить авто, не пересекая границу. Оказывается, не обязательно вывозить их из Украины, чтобы растаможить по льготным тарифам. Об этом информирует пресс-служба Волынской таможни.

Прежде всего украинцев просят обратить внимание на то, что нормы измененного 25 ноября законодательства касаются только легковых автомобилей для перевозки пассажиров. Они классифицируются по коду товарной позиции 8703 согласно УКТВЭД.

Для их декларирования и выпуска в свободное обращение гражданин может обратиться в любой орган доходов и сборов, а не только по месту регистрации. Для выпуска автомобиля в свободное обращение гражданин должен предоставить некоторые документы:

  • подтверждающие право собственности на авто;
  • подтверждающие снятие этого авто с учета в другой стране;
  • подтверждающие стоимость этого автомобиля;
  • технические характеристики автомобиля (техпарспорт)
  • таможенную декларацию по форме, установленной для предприятий.

Отмечается, что сертификат соответствия экологическим нормам не потребуется.

Напомним, что в Украине по минимальным ценам распродают "евробляхи". Журналист исследовал цены на автомобили в трех интернет-магазинах - в Венгрии, Польше и Украине. Для исследования брались "возрастные" автомобили, ведь на новые и цена растаможки меньше.

Мы сообщали, что владельцы "евроблях" до сих пор блокируют два пункта на границе со Словакией. На данный момент движение на этом направлении остается осложненным.

Ранее мы писали, что первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов.

Видео: (video.rbc.ua)

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