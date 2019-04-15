Що чекає на євробляхерів після 24 травня: про штрафи, конфіскацію та позбавлення прав

Євробляхерів штрафуватимуть з 24 травня за нерозмитнені автомобілі. Різниця грошових стягнень буде відрізнятися від кількох тисяч до десятків тисяч гривень, а в деяких випадках відбиратимуть водійські посвідчення. Юрист Костянтин Воловик в ефірі програми "Голос.ua" дав ряд рекомендацій автовласникам про те, як і за що можуть карати, передає ТСН.

Після 24 травня закінчується періоду розмитнення. Штраф водієві за кермом євробляхи складе 8,5 тисячі гривень, у разі повторного порушення сума виросте до 17 тисяч гривень, а також спричинить позбавлення прав на 1 рік із конфіскацією транспорту.

Також будуть штрафувати тих, хто потрапив у митні бази - хто ввіз євробляху в Україну на своє ім'я. За "тимчасове ввезення" та прострочення дозволеного періоду перебування штрафуватимуть на кілька сотень гривень за пару днів прострочення і до 170 тисяч гривень - за "запізнення" більш ніж на 30 днів. Митні органи зможуть замінити даний штраф на конфіскацію авто порушника.

Авто на єврономерах (фото: РБК-Україна)

Адвокат настійно не рекомендує водіям-євробляхерам проводити всілякі маніпуляції, такі як спеціально писати заяви про викрадення, "перебивати" номери тощо. Воловик наголосив, що це загрожує кримінальною відповідальністю.

У разі, коли власник євробляхи просто на ній їздить, але не ввозив такий автомобіль, можна здати машину на розбирання або використовувати в якості донора запчастин.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, згідно зі статистикою ДПС за перший квартал 2019 року кордон перетнули на 460 тисяч автомобілів менше, ніж за такий же період у 2018 році.

Також ми писали про те, що власники євроблях не поспішають узаконювати свої автомобілі через низку причин.

Нагадаємо, що закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.