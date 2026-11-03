Свекольные панкейки с шоколадным кремом и сливами в вине: нежный десерт без добавленного сахара (фото)

Ингредиенты для панкейков

Вареная свекла - 120 г

Греческий йогурт - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Пшеничная цельнозерновая мука - 60 г

Разрыхлитель - 1 ч. л. (4 ч)

Соль - щепотка.

Для шоколадного крема

Греческий йогурт - 100 г

Какао без сахара - 2 ст. л.

Стевия - по вкусу.

Для слив в вине

Сливы -150 г

Красное сухое вино - 50 мл.

Время приготовления: 30 минут (с заранее отварной свеклой).

Количество порций: 2.

Как приготовить свекольные панкейки

Приготовьте тесто

Нарежьте предварительно сваренную свеклу небольшими кусочками и переложите в чашу блендера. Добавьте греческий йогурт и яйцо.

Я перебила все ингредиенты блендером в однородную массу. После этого добавила муку, разрыхлитель и щепотку соли. Теперь нужно тщательно перемешать.

Тесто должно быть достаточно густым, чтобы медленно спадало с ложки и не растекалось по сковороде.

Пожарьте панкейки

Разогрейте антипригарную сковороду на умеренно слабом огне.

Я жарила панкейки без капли масла, выкладывая примерно по столовой ложке теста для каждого.

Готовьте около 2 минут с одной стороны. Когда края схватятся, аккуратно переверните панкейки и жарьте еще 1-2 минуты до готовности.

Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы поверхность не подгорела.

Свекольные панкейки во время жарки (фото: Юлия Люшнева)

Приготовьте сливы в вине

Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.

Переложите их в сотейник или небольшую сковороду и влейте сухое красное вино.

Доведите до легкого кипения, убавьте огонь и томите без крышки примерно 5-7 минут.

Я не добавляла к сливам сахар или другие подсластители. Они обладают собственной природной сладостью, а вино дополняет их вкус.

Готовые сливы должны стать мягкими, но сохранить форму.

Сделайте шоколадный крем

Соедините греческий йогурт, какао и стевию. Тщательно перемешайте до однородной смеси.

Количество подсластителя регулируйте по своему вкусу, в зависимости от кислинки йогурта и насыщенности какао.

Соберите десерт

На тарелку выложите шоколадный крем, формируя маленькую подушку.

Рядом расположите свекольную минипанкейку, а поверх крема выложите теплые сливы. По желанию добавьте немного образовавшегося во время их приготовления соуса.

Я решила подавать панкейки отдельно от крема, чтобы сохранить форму и подчеркнуть яркость цвета.

Свекольные панкейки с шоколадным кремом и сливами в вине , которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Аллергены: молочные продукты, яйца, пшеница (глютен). Блюдо содержит вино, часть алкоголя может оставаться после приготовления.