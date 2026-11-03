Свекольные панкейки с шоколадным кремом и сливами в вине: нежный десерт без добавленного сахара (фото)
Из обычной свеклы можно приготовить не только салат или борщ , но и интересный десерт. Панкейки имеют насыщенный цвет, а в сочетании с шоколадным кремом и усталыми в вине сливами превращаются в оригинальное сладкое блюдо.
Собственным рецептом свекловичных панкейков с шоколадным кремом и сливами в вине делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты для панкейков
- Вареная свекла - 120 г
- Греческий йогурт - 100 г
- Яйцо - 1 шт.
- Пшеничная цельнозерновая мука - 60 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л. (4 ч)
- Соль - щепотка.
Для шоколадного крема
- Греческий йогурт - 100 г
- Какао без сахара - 2 ст. л.
- Стевия - по вкусу.
Для слив в вине
- Сливы -150 г
- Красное сухое вино - 50 мл.
Время приготовления: 30 минут (с заранее отварной свеклой).
Количество порций: 2.
Как приготовить свекольные панкейки
Приготовьте тесто
Нарежьте предварительно сваренную свеклу небольшими кусочками и переложите в чашу блендера. Добавьте греческий йогурт и яйцо.
Я перебила все ингредиенты блендером в однородную массу. После этого добавила муку, разрыхлитель и щепотку соли. Теперь нужно тщательно перемешать.
Тесто должно быть достаточно густым, чтобы медленно спадало с ложки и не растекалось по сковороде.
Пожарьте панкейки
Разогрейте антипригарную сковороду на умеренно слабом огне.
Я жарила панкейки без капли масла, выкладывая примерно по столовой ложке теста для каждого.
Готовьте около 2 минут с одной стороны. Когда края схватятся, аккуратно переверните панкейки и жарьте еще 1-2 минуты до готовности.
Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы поверхность не подгорела.
Приготовьте сливы в вине
Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.
Переложите их в сотейник или небольшую сковороду и влейте сухое красное вино.
Доведите до легкого кипения, убавьте огонь и томите без крышки примерно 5-7 минут.
Я не добавляла к сливам сахар или другие подсластители. Они обладают собственной природной сладостью, а вино дополняет их вкус.
Готовые сливы должны стать мягкими, но сохранить форму.
Сделайте шоколадный крем
Соедините греческий йогурт, какао и стевию. Тщательно перемешайте до однородной смеси.
Количество подсластителя регулируйте по своему вкусу, в зависимости от кислинки йогурта и насыщенности какао.
Соберите десерт
На тарелку выложите шоколадный крем, формируя маленькую подушку.
Рядом расположите свекольную минипанкейку, а поверх крема выложите теплые сливы. По желанию добавьте немного образовавшегося во время их приготовления соуса.
Я решила подавать панкейки отдельно от крема, чтобы сохранить форму и подчеркнуть яркость цвета.
Аллергены: молочные продукты, яйца, пшеница (глютен). Блюдо содержит вино, часть алкоголя может оставаться после приготовления.
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