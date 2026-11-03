Домашние пирожки с вишней: секреты пышного теста и начинки, которая не вытекает (фото)

За основу я взяла рецепт пирожков с вишней с YouTube-канала "Готуємо Смачно", но решила немного изменить пропорции и приготовить собственный вариант. Мне хотелось, чтобы тесто получилось мягким и пышным, а начинка оставалась сочной, но не вытекала во время выпекания. Поэтому я добавила к вишне немного кукурузного крахмала и предварительно загустила начинку.

Что нужно для домашних пирожков с вишней

Для этого варианта я предлагаю использовать дрожжевое тесто на молоке со сливочным маслом. Оно хорошо подходит для закрытых пирожков, а вишнёвая начинка сохраняет приятную кислинку.

Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука - 500 г

Молоко - 250 мл

Сухие дрожжи - 7 г

Сахар - 70 г

Сливочное масло - 60 г

Яйцо - 1 шт.

Соль - 1/2 ч. л.

Для начинки:

Вишня без косточек - 500 г

Сахар - 80-100 г

Кукурузный крахмал - 20 г

Для смазывания:

Яичный желток - 1 шт.

Молоко - 1 ст. л.

Из такого количества продуктов можно сформировать примерно 16-18 пирожков среднего размера.

Общее время приготовления - около 2,5-3 часов с учётом подъёма теста и охлаждения начинки.

Пирожки с вишней (фото: Остапова Анастасия)

Как приготовить пирожки с вишней в духовке

Шаг 1. Подготовить дрожжевую основу

Сначала нужно подогреть молоко примерно до 30-35°C. Оно должно быть тёплым, но не горячим.

В молоко добавить дрожжи и одну столовую ложку сахара из общего количества. Перемешать и оставить примерно на 10-15 минут.

Если используются дрожжи, требующие предварительной активации, на поверхности должна появиться пенная шапочка.

Шаг 2. Замесить тесто

В отдельной миске смешать яйцо, оставшийся сахар и соль. Добавить дрожжевую смесь и растопленное сливочное масло, которое уже успело остыть.

Постепенно всыпать просеянную муку. Замешивать тесто примерно 8-10 минут, пока оно не станет однородным, мягким и эластичным.

Не стоит добавлять слишком много муки. Тесто может оставаться немного липким, но должно держать форму.

Переложить его в слегка смазанную растительным маслом миску, накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 60-90 минут, пока объём не увеличится примерно вдвое.

Шаг 3. Приготовить вишнёвую начинку

Если используется замороженная вишня, её нужно предварительно разморозить и слить лишний сок.

Переложить ягоды в сотейник, добавить сахар и прогреть на небольшом огне.

Крахмал размешать с небольшим количеством холодного вишнёвого сока или воды. Влить к ягодам, постоянно помешивая.

Прогревать начинку до загустения, после чего снять с огня и полностью остудить.

Именно густая и охлаждённая начинка удобнее для формирования закрытых пирожков.

Шаг 4. Сформировать пирожки

Когда тесто подойдёт, его нужно осторожно обмять и разделить на 16-18 примерно одинаковых частей.

Каждый кусочек сформировать в шарик, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.

Затем раскатать тесто в небольшой овал, выложить в центр примерно столовую ложку вишнёвой начинки.

Края тщательно соединить, чтобы во время выпекания сок не вытекал на противень.

Шаг 5. Подготовить к выпеканию

Противень застелить пергаментом и выложить пирожки швом вниз, оставляя между ними примерно 3 см.

Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут для повторного подъёма.

Желток смешать с молоком и аккуратно смазать поверхность пирожков. Это поможет получить равномерную румяную корочку.

Шаг 6. Выпекать до готовности

Разогреть духовку до 180°C в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Поставить противень на средний уровень и выпекать примерно 20-25 минут.

Готовые пирожки должны иметь золотисто-коричневую поверхность, а тесто возле шва должно быть полностью пропечённым.

После выпекания переложить пирожки на решётку и дать им немного остыть.

Что стоит учитывать во время приготовления

Не кладите горячую начинку. Она размягчает тесто и затрудняет формирование пирожков.

Не добавляйте лишнюю муку. Если добавить слишком много муки, после выпекания тесто может получиться плотным.

Хорошо защипывайте края. Вишнёвая начинка при нагревании становится более жидкой, поэтому даже небольшое отверстие может привести к вытеканию сока.

Не пропускайте повторный подъём. После формирования пирожкам нужно дать примерно 15-20 минут, чтобы тесто стало более пышным.

Учитывайте особенности духовки. Время выпекания зависит от размера пирожков и работы духовки. Если верх быстро темнеет, а тесто ещё не готово, температуру можно немного уменьшить.

Аллергены: пирожки содержат глютен (пшеничная мука), молоко и молочные продукты (молоко, сливочное масло), яйца. Людям с аллергией или непереносимостью этих ингредиентов стоит учитывать состав выпечки.