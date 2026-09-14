Курица будет нежной и сочной: как не пересушить филе перед приготовлением
Куриное филе легко пересушить, но есть простой азиатский прием, который помогает сделать его очень нежным и сочным.
Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником leocoookss рассказывает, как приготовить филе методом вельветинга и получить мясо с буквально шелковистой текстурой.
Ингредиенты
Для обваливания курицы:
- куриное филе - 1 шт. (примерно 200-250 г)
- кукурузный крахмал - 1 ч. л.
- сода - 1/4 ч. л.
Для ароматного отвара:
- вода - 500-700 мл
- зеленый лук - 2-3 пера
- свежий имбирь - 2-3 слайса
- черный перец горошком - 5-6 шт.
- шаосинское вино или сухое белое вино - 1 ст. л. (по желанию).
Для соуса:
- чеснок - 2 зубчика
- свежий имбирь - 0,5 ч. л.
- зеленый лук - 2-3 пера
- острый перец - по вкусу
- соус хойсин или устричный - 1 ст. л.
- соевый соус - 1-1,5 ст. л.
- растительное масло - 2 ст. л.
Как приготовить куриное филе
1. Подготовьте мясо
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте кукурузный крахмал и щепотку соды, хорошо перемешайте.
Выложите мясо на пищевую пленку, накройте сверху еще одним слоем пленки и осторожно отбейте молотком. Кусочки должны стать очень тонкими.
2. Сварите филе
В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте зеленый лук, слайсы имбиря, черный перец горошком и по желанию немного шаосинского или сухого белого вина.
Опустите в воду подготовленное куриное филе и проварите всего 30-60 секунд.
3. Приготовьте ароматную основу
В миску или глубокую тарелку положите измельченный чеснок, имбирь, зеленый лук и острый перец. Добавьте соус хойсин или устричный и соевый соус.
4. Добавьте горячее масло
Разогрейте растительное масло почти до горячего состояния и осторожно вылейте его в ароматную смесь. Она раскроет аромат чеснока, имбиря и перца.
5. Смешайте все вместе
Переложите готовое куриное филе в ароматный соус и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался заправкой.
Что такое вельветинг
Вельветинг (от английского velveting - "бархатирование") - популярная азиатская техника подготовки мяса, которая помогает сохранить его сочность и сделать текстуру нежной.
Обычно мясо предварительно обрабатывают смесью с крахмалом и другими ингредиентами, затем быстро бланшируют в горячей воде или обжаривают в небольшом количестве масла. Такая подготовка создает защитный слой вокруг мяса и помогает ему не пересушиваться при дальнейшем приготовлении.
Именно поэтому технику часто используют для стир-фрая - быстрого обжаривания мяса с овощами и соусами в вок-сковороде.
Зачем вельветовать курицу
Главное преимущество этого метода - куриное филе остается сочным даже после термической обработки.
Вельветинг помогает:
- сохранить влагу внутри мяса
- сделать филе мягким и нежным
- получить приятную шелковистую текстуру
- подготовить курицу к быстрому обжариванию с овощами и соусами.
Если куриная грудка на сковороде часто получается сухой, следует попробовать этот способ.
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