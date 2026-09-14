Курица будет нежной и сочной: как не пересушить филе перед приготовлением

Ингредиенты

Для обваливания курицы:

куриное филе - 1 шт. (примерно 200-250 г)

кукурузный крахмал - 1 ч. л.

сода - 1/4 ч. л.

Для ароматного отвара:

вода - 500-700 мл

зеленый лук - 2-3 пера

свежий имбирь - 2-3 слайса

черный перец горошком - 5-6 шт.

шаосинское вино или сухое белое вино - 1 ст. л. (по желанию).

Для соуса:

чеснок - 2 зубчика

свежий имбирь - 0,5 ч. л.

зеленый лук - 2-3 пера

острый перец - по вкусу

соус хойсин или устричный - 1 ст. л.

соевый соус - 1-1,5 ст. л.

растительное масло - 2 ст. л.

Как приготовить куриное филе

1. Подготовьте мясо

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте кукурузный крахмал и щепотку соды, хорошо перемешайте.

Выложите мясо на пищевую пленку, накройте сверху еще одним слоем пленки и осторожно отбейте молотком. Кусочки должны стать очень тонкими.

2. Сварите филе

В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте зеленый лук, слайсы имбиря, черный перец горошком и по желанию немного шаосинского или сухого белого вина.

Опустите в воду подготовленное куриное филе и проварите всего 30-60 секунд.

3. Приготовьте ароматную основу

В миску или глубокую тарелку положите измельченный чеснок, имбирь, зеленый лук и острый перец. Добавьте соус хойсин или устричный и соевый соус.

4. Добавьте горячее масло

Разогрейте растительное масло почти до горячего состояния и осторожно вылейте его в ароматную смесь. Она раскроет аромат чеснока, имбиря и перца.

5. Смешайте все вместе

Переложите готовое куриное филе в ароматный соус и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался заправкой.

Что такое вельветинг

Вельветинг (от английского velveting - "бархатирование") - популярная азиатская техника подготовки мяса, которая помогает сохранить его сочность и сделать текстуру нежной.

Обычно мясо предварительно обрабатывают смесью с крахмалом и другими ингредиентами, затем быстро бланшируют в горячей воде или обжаривают в небольшом количестве масла. Такая подготовка создает защитный слой вокруг мяса и помогает ему не пересушиваться при дальнейшем приготовлении.

Именно поэтому технику часто используют для стир-фрая - быстрого обжаривания мяса с овощами и соусами в вок-сковороде.

Зачем вельветовать курицу

Главное преимущество этого метода - куриное филе остается сочным даже после термической обработки.

Вельветинг помогает:

сохранить влагу внутри мяса

сделать филе мягким и нежным

получить приятную шелковистую текстуру

подготовить курицу к быстрому обжариванию с овощами и соусами.

Если куриная грудка на сковороде часто получается сухой, следует попробовать этот способ.