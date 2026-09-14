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Главная Вкусно Курица будет нежной и сочной: как не пересушить филе перед приготовлением
Вкусно 14 сентября 2026, 16:54

Курица будет нежной и сочной: как не пересушить филе перед приготовлением

Оказывается, перед жаркой филе следует подготовить совсем не так, как мы привыкли
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как не пересушить куриное филе (фото: Styler)
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Куриное филе легко пересушить, но есть простой азиатский прием, который помогает сделать его очень нежным и сочным.

Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя под ником leocoookss рассказывает, как приготовить филе методом вельветинга и получить мясо с буквально шелковистой текстурой.

Ингредиенты

Для обваливания курицы:

  • куриное филе - 1 шт. (примерно 200-250 г)
  • кукурузный крахмал - 1 ч. л.
  • сода - 1/4 ч. л.

Для ароматного отвара:

  • вода - 500-700 мл
  • зеленый лук - 2-3 пера
  • свежий имбирь - 2-3 слайса
  • черный перец горошком - 5-6 шт.
  • шаосинское вино или сухое белое вино - 1 ст. л. (по желанию).

Для соуса:

  • чеснок - 2 зубчика
  • свежий имбирь - 0,5 ч. л.
  • зеленый лук - 2-3 пера
  • острый перец - по вкусу
  • соус хойсин или устричный - 1 ст. л.
  • соевый соус - 1-1,5 ст. л.
  • растительное масло - 2 ст. л.

Как приготовить куриное филе

1. Подготовьте мясо

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Добавьте кукурузный крахмал и щепотку соды, хорошо перемешайте.

Выложите мясо на пищевую пленку, накройте сверху еще одним слоем пленки и осторожно отбейте молотком. Кусочки должны стать очень тонкими.

2. Сварите филе

В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте зеленый лук, слайсы имбиря, черный перец горошком и по желанию немного шаосинского или сухого белого вина.

Опустите в воду подготовленное куриное филе и проварите всего 30-60 секунд.

3. Приготовьте ароматную основу

В миску или глубокую тарелку положите измельченный чеснок, имбирь, зеленый лук и острый перец. Добавьте соус хойсин или устричный и соевый соус.

4. Добавьте горячее масло

Разогрейте растительное масло почти до горячего состояния и осторожно вылейте его в ароматную смесь. Она раскроет аромат чеснока, имбиря и перца.

5. Смешайте все вместе

Переложите готовое куриное филе в ароматный соус и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался заправкой.

Что такое вельветинг

Вельветинг (от английского velveting - "бархатирование") - популярная азиатская техника подготовки мяса, которая помогает сохранить его сочность и сделать текстуру нежной.

Обычно мясо предварительно обрабатывают смесью с крахмалом и другими ингредиентами, затем быстро бланшируют в горячей воде или обжаривают в небольшом количестве масла. Такая подготовка создает защитный слой вокруг мяса и помогает ему не пересушиваться при дальнейшем приготовлении.

Именно поэтому технику часто используют для стир-фрая - быстрого обжаривания мяса с овощами и соусами в вок-сковороде.

Зачем вельветовать курицу

Главное преимущество этого метода - куриное филе остается сочным даже после термической обработки.

Вельветинг помогает:

  • сохранить влагу внутри мяса
  • сделать филе мягким и нежным
  • получить приятную шелковистую текстуру
  • подготовить курицу к быстрому обжариванию с овощами и соусами.

Если куриная грудка на сковороде часто получается сухой, следует попробовать этот способ.

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