Куриные котлеты с ананасом под сырной шапочкой: рецепт в мультипечи (фото)

Ингредиенты

Ориентировочные пропорции на 6 котлеток:

куриное филе - 500 г;

яйцо - 1 шт.;

сливки 20% - 30 мл;

соль - по вкусу;

консервированный ананас - 6 колец.

Для сырной шапочки:

сыр гауда - 100 г;

майонез - 3 ст. л.;

кукурузный крахмал - 1 ст. л.

Ориентировочное время приготовления - 40 минут, если запекать все котлеты одной партией.

Как приготовить

1. Подготовьте фарш. Сначала я нарезала куриное филе небольшими кусочками и уложила в чашу блендера. Добавила яйцо, сливки и соль, после чего измельчила все до однородности. Фарш получился мягким, поэтому его было удобно выкладывать ложкой.

2. Сформируйте котлетки. Я выложила фарш ложкой в форму, подходящую для мультипечи, и сформировала плоские котлетки примерно одинакового размера. Между ними оставила немного расстояния, чтобы они не слипались во время запекания.

3. Начните запекание. Я поставила котлетки в мультипечь и готовила при температуре 180 градусов примерно на 15 минут. Предварительно не разогревала прибор. За это время поверхность котлеток схватилась, так что можно было добавлять начинку.

4. Приготовьте сырную шапочку. Пока котлетки запекались, я натерла гауду на терке, добавила майонез и столовую ложку кукурузного крахмала. Все тщательно перемешало. С консервированных ананасов слила сироп, чтобы лишняя жидкость не попала на котлеты.

5. Добавьте ананас и творог. Через 15 минут я достала котлетки, выложила на каждую по кольцу ананаса, а сверху распределила сырную смесь. Вернула форму в мультипечь еще примерно на 5 минут при температуре 180 градусов. За это время сырная шапочка расплавилась.

Учитывайте, что время приготовления зависит от толщины котлет и модели мультипечи. Если все 6 котлеток не помещаются в один слой, лучше готовить их несколькими партиями.

Также важно проверить готовность куриного фарша, ведь расплавленный сыр не означает, что мясо полностью приготовилось. Для этого воспользуйтесь кухонным термометром.

По рекомендациям FoodSafety.gov , температура внутри изделий из куриногофарша должна достичь 74 градусов. При необходимости продолжите запекание.

Куриные котлеты с ананасом под творожной шапочкой и овощным гарниром (фото: Юлия Люшнева)

С чем подавать

Я подавала котлетки с овощным гарниром, но они также будут хорошо сочетаться с рисом или картофельным пюре.

Благодаря ананасу блюдо имеет легкую сладковатую нотку, а сырная шапочка дополняет вкус куриного мяса. Потому гарнир можно бросить обычным, без дополнительного соуса.

Блюдо содержит яйца и молочные продукты. Майонез также может содержать горчицу - проверяйте состав на упаковке.